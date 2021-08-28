Актёр озвучивания раскрыл потенциального персонажа GTA VI

Актёр озвучивания Дэйв Джексон (Dave Jackson) опубликовал в Facebook пост, в котором раскрыл потенциального героя GTA. Речь может идти как о персонаже из будущей GTA VI, так и о действующем лице из нового контентного обновления для GTA Online.

Источник: Rockstar Games

Джексон отметил, что ему досталась роль некоего капитана полиции по фамилии Макклейн (McClane). Больше подробностей о герое актёр не раскрыл, но добавил, что этим сообщением он не нарушил соглашение о неразглашении c Rockstar Games. Также Джексон не знает наверняка, будет ли его персонаж в GTA VI или же GTA Online. По словам актёра, разработчики уже готовят трейлер с его участием.

Пользователи подметили, что фамилия персонажа совпадает с фамилией героя знаменитой серии боевиков «Крепкий орешек», что может быть оммажем от разработчиков. В основном игроки считают, что речь идёт о контентном обновлении для GTA Online с полицейскими и грабителям, которое разработчики отложили в долгий ящик из-за протестов против действий правоохранительных органов в США .

Официально Take-Two Interactive и Rockstar Games пока не анонсировали следующую часть Grand Theft Auto. Сейчас компания занимается обновлённой версией GTA V для консолей нового поколения, а также, по слухам, ремастером GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.



