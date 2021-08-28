Обновлённая Final Fantasy IV выйдет на ПК и мобильных платформах 8 сентября

Компания Square Enix объявила о том, что в рамках линейки Pixel Remaster обновлённая версия классической японской ролевой игры Final Fantasy IV выйдет на ПК (Steam) и мобильных устройствах уже 8 сентября.

Источник: Square Enix

Действие Final Fantasy IV разворачивается на вымышленной планете в антураже средневекового фэнтези с элементами научной фантастики. Королевство Барон посылает для нападения на соседствующие государства элитный флот воздушных кораблей «Красные крылья». Главный герой по имени Сесил — тёмный рыцарь и капитан «Красных крыльев» — принимает решение выступить против своей страны.

Источник: Square Enix

Чтобы спасти мир от разрушения, он отправляется на поиски могущественных волшебных кристаллов. В ходе своего путешествия Сесил побывает на суше, под землёй, в Земле Призыва и на луне, а также повстречает драгуна Каина, белого мага Розу, призывательницу Ридию и других персонажей.

Для этой версии Final Fantasy IV художник оригинальной игры Кадзуко Сибуя (Kajuko Shibuya) обновил пиксельную двухмерную графику, а композитор Нобуо Уэмацу (Nobuo Uematsu) записал оркестровый саундтрек. Кроме того, разработчики внедрили поддержку геймпада и сенсорного управления, осовременили интерфейс, а также добавили режим автоматического ведения сражений и возможность сохранения в любой момент игры. Наконец, в проект вошли дополнительные материалы, такие как бестиарий, галерея иллюстраций и музыкальный проигрыватель.

Источник: Square Enix

Покупатели Final Fantasy IV в Steam получат эксклюзивные бонусы: три особых музыкальных трека, два комплекта обоев для рабочего стола и сидку в размере 20 %. Кроме того, открыт предзаказ набора Final Fantasy I-VI, в который вошли Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V и Final Fantasy VI.



