Ratchet & Clank: Rift Apart можно реализовать и на PS3, считает основатель Traveller\'s Tales

Основатель студии Traveller’s Tales (ныне известная как TT Games) заявил, что эффекты разлома в Ratchet & Clank: Rift Apart не нуждаются в SSD для работы и «легко» могут быть реализованы на консоли Sony позапрошлого поколения.

Источник: Sony Interactive Entertainment

Будучи программистом, Джон Бёртон (Jon Burton) основал Traveller’s Tales в 1989 году и руководил разработкой десятков кроссоверов Lego вплоть до своего ухода в 2019 году. В ролике YouTube-канала Coding Secrets он обвинил студию Insomniac Games в том, что она в некоторой степени вводит в заблуждение геймеров, утверждая, что механизм перемещения через портал был бы невозможен без твердотельного накопителя PlayStation 5.

По его словам, то, что было показано как «удивительные секции, в которых Рэтчет прыгает между множеством других миров, объединённых вместе в удивительные динамичные последовательности», в конечном итоге оказалось «в основном просто роликами или очень короткими фрагментами сильно ограниченного игрового процесса».

В ролике Бёртон разобрал два основных трюка Ratchet & Clank: Rift Apart и объяснил, как, по его мнению, они могут быть реализованы на PlayStation 4 или даже PlayStation 3. Он утверждает, что карманные измерения легче всего реализовать, потому что они представляют собой небольшие сцены с ограниченным пейзажем в них.

«Теперь они могут использовать всевозможные уловки с твердотельным накопителем, чтобы реализовать это, — сказал Бёртон. — Но поскольку это всего лишь один разлом, и он всегда переносит в одну и ту же область, этого легко добиться на старом оборудовании».

Обсуждая методы потоковой передачи ресурсов для тех, кто не знаком с процессом, Бёртон отметил: «Карманные измерения действительно графически просты, и на самом деле, похоже, используют много одинаковых объектов, таких как ящики, которые уже доступны в общей памяти. Так что это в значительной степени небесный купол — несколько небольших платформ, общие объекты и хорошее освещение. Поэтому на более старом оборудовании локация не займёт много памяти, тем более, что она также использует общие объекты, которые можно быстро загрузить».

Переходя к более зрелищным сценам, где игроки быстро прыгают из разлома в разлом, Бёртон объяснил, что их также можно реализовать с помощью умного использования буферов.

Источник: VGC

По словам Бёртона, в секции, где Рэтчет едет на спидер-байке, проходит через портал и приземляется на рельс, Ratchet & Clank: Rift Apart намеренно помещает пользователя на очень маленькие этапы и ограничивает его перемещение, чтобы управлять передаваемыми игрой в потоковом режиме данными. Как объяснил программист, в это время загружаются данные для следующей сцены.

«Итак, представьте, что в игре два буфера памяти. Первый буфер содержит секцию, в которой вы сейчас играете. Пока вы играете, он может загрузить следующую секцию во второй буфер. Для перехода между буферами вы можете просто иметь постоянно в памяти очень простую промежуточную ячейку Void, чтобы скрыть любые сбои при подкачке, которые могут произойти», — сказал он.

После более подробного объяснения метода Бёртон отметил, что вполне возможно, что игра может использовать SSD, чтобы «всё делать правильно». А затем привёл в пример Lego Star Wars III для PlayStation 3, где на экране одновременно проходят два отдельных этапа игрового процесса.

Ratchet & Clank: Rift Apart вышла эксклюзивно на PlayStation 5.



