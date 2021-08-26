Ratchet & Clank: Rift Apart можно реализовать и на PS3, считает основатель Traveller\'s Tales

Основатель студии Traveller’s Tales (ныне известная как TT Games) заявил, что эффекты разлома в Ratchet & Clank: Rift Apart не нуждаются в SSD для работы и «легко» могут быть реализованы на консоли Sony позапрошлого поколения.

Ratchet & Clank: Rift Apart можно реализовать и на PS3, считает основатель Traveller\'s Tales

Источник: Sony Interactive Entertainment

Будучи программистом, Джон Бёртон (Jon Burton) основал Traveller’s Tales в 1989 году и руководил разработкой десятков кроссоверов Lego вплоть до своего ухода в 2019 году. В ролике YouTube-канала Coding Secrets он обвинил студию Insomniac Games в том, что она в некоторой степени вводит в заблуждение геймеров, утверждая, что механизм перемещения через портал был бы невозможен без твердотельного накопителя PlayStation 5.

По его словам, то, что было показано как «удивительные секции, в которых Рэтчет прыгает между множеством других миров, объединённых вместе в удивительные динамичные последовательности», в конечном итоге оказалось «в основном просто роликами или очень короткими фрагментами сильно ограниченного игрового процесса».

В ролике Бёртон разобрал два основных трюка Ratchet & Clank: Rift Apart и объяснил, как, по его мнению, они могут быть реализованы на PlayStation 4 или даже PlayStation 3. Он утверждает, что карманные измерения легче всего реализовать, потому что они представляют собой небольшие сцены с ограниченным пейзажем в них.

«Теперь они могут использовать всевозможные уловки с твердотельным накопителем, чтобы реализовать это, — сказал Бёртон. — Но поскольку это всего лишь один разлом, и он всегда переносит в одну и ту же область, этого легко добиться на старом оборудовании».

Обсуждая методы потоковой передачи ресурсов для тех, кто не знаком с процессом, Бёртон отметил: «Карманные измерения действительно графически просты, и на самом деле, похоже, используют много одинаковых объектов, таких как ящики, которые уже доступны в общей памяти. Так что это в значительной степени небесный купол — несколько небольших платформ, общие объекты и хорошее освещение. Поэтому на более старом оборудовании локация не займёт много памяти, тем более, что она также использует общие объекты, которые можно быстро загрузить».

Переходя к более зрелищным сценам, где игроки быстро прыгают из разлома в разлом, Бёртон объяснил, что их также можно реализовать с помощью умного использования буферов.

Ratchet & Clank: Rift Apart можно реализовать и на PS3, считает основатель Traveller\'s Tales

Источник: VGC

По словам Бёртона, в секции, где Рэтчет едет на спидер-байке, проходит через портал и приземляется на рельс, Ratchet & Clank: Rift Apart намеренно помещает пользователя на очень маленькие этапы и ограничивает его перемещение, чтобы управлять передаваемыми игрой в потоковом режиме данными. Как объяснил программист, в это время загружаются данные для следующей сцены.

«Итак, представьте, что в игре два буфера памяти. Первый буфер содержит секцию, в которой вы сейчас играете. Пока вы играете, он может загрузить следующую секцию во второй буфер. Для перехода между буферами вы можете просто иметь постоянно в памяти очень простую промежуточную ячейку Void, чтобы скрыть любые сбои при подкачке, которые могут произойти», — сказал он.

После более подробного объяснения метода Бёртон отметил, что вполне возможно, что игра может использовать SSD, чтобы «всё делать правильно». А затем привёл в пример Lego Star Wars III для PlayStation 3, где на экране одновременно проходят два отдельных этапа игрового процесса.

Ratchet & Clank: Rift Apart вышла эксклюзивно на PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноябряМультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноября
Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)
Альфа-тестирование Call of Duty: Vanguard пройдёт в ближайшие выходные, но только на PlayStationАльфа-тестирование Call of Duty: Vanguard пройдёт в ближайшие выходные, но только на PlayStation
Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021
Надежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеераНадежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеера
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: искусные приёмы с использованием посоха в трейлере Дохалима из Tales of AriseВидео: искусные приёмы с использованием посоха в трейлере Дохалима из Tales of Arise
«Мне стыдно»: сооснователь Blizzard и идеолог World of Warcraft высказались по поводу обвинений в адрес компании«Мне стыдно»: сооснователь Blizzard и идеолог World of Warcraft высказались по поводу обвинений в адрес компании
Моддеры добавили в Red Dead Redemption 2 возможность покупать недвижимость
Заказать Steam Deck оказалось почти невозможно, а поставки отодвинулись на 2022 год
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релизаУтечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза
Британские чарты: новая Ratchet & Clank вернулась в лидеры благодаря поставке в регион дополнительной партии PS5Британские чарты: новая Ratchet & Clank вернулась в лидеры благодаря поставке в регион дополнительной партии PS5
Видео: фирменная анимация и боевая система в новых роликах Tales of AriseВидео: фирменная анимация и боевая система в новых роликах Tales of Arise
Слухи: новая BioShock будет эксклюзивом PlayStation — возможно, временнымСлухи: новая BioShock будет эксклюзивом PlayStation — возможно, временным
Видео: разнообразие локаций и способов их изучения в новом трейлере Ratchet & Clank: Rift ApartВидео: разнообразие локаций и способов их изучения в новом трейлере Ratchet & Clank: Rift Apart
Работоспособность Resident Evil Village проверили на ПК без дискретной видеокарты — играть можноРаботоспособность Resident Evil Village проверили на ПК без дискретной видеокарты — играть можно
Последние новости
Подгружаем последние новости