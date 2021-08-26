Видео: детективный экшен Lost Judgment получил 6-минутный расширенный сюжетный трейлер

Издательство Sega и студия-разработчик Ryu Ga Gotoku представили полную версию трейлера Lost Judgment, тизер которого показали на онлайн-презентации gamescom 2021: Opening Night Live.

Источник изображения: Ryu Ga Gotoku Studio

Напомним, Lost Judgment представляет собой сиквел оригинальной Judgment. В роли знакомого по прошлой игре частного детектива Такаюки Ягами геймерам предстоит раскрыть идеальное преступление.

Обнародованное видео длится чуть меньше 7 минут (отсюда и слово расширенный в названии) и демонстрирует нарезку кадров из заставочных роликов, имеющих отношение к сюжету.

Ryu Ga Gotoku Studio вообще не стесняется показывать своё творение публике: за последние два месяца Lost Judgment получила целых три трейлера и две геймплейных демонстрации.

Lost Judgment поступит в продажу одновременно во всём мире 24 сентября текущего года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра станет первым международным релизом в истории Ryu Ga Gotoku Studio.



