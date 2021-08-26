Видео: детективный экшен Lost Judgment получил 6-минутный расширенный сюжетный трейлер

Издательство Sega и студия-разработчик Ryu Ga Gotoku представили полную версию трейлера Lost Judgment, тизер которого показали на онлайн-презентации gamescom 2021: Opening Night Live.

Видео: детективный экшен Lost Judgment получил 6-минутный расширенный сюжетный трейлер

Источник изображения: Ryu Ga Gotoku Studio

Напомним, Lost Judgment представляет собой сиквел оригинальной Judgment. В роли знакомого по прошлой игре частного детектива Такаюки Ягами геймерам предстоит раскрыть идеальное преступление.

Обнародованное видео длится чуть меньше 7 минут (отсюда и слово расширенный в названии) и демонстрирует нарезку кадров из заставочных роликов, имеющих отношение к сюжету.

Ryu Ga Gotoku Studio вообще не стесняется показывать своё творение публике: за последние два месяца Lost Judgment получила целых три трейлера и две геймплейных демонстрации.

Lost Judgment поступит в продажу одновременно во всём мире 24 сентября текущего года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра станет первым международным релизом в истории Ryu Ga Gotoku Studio.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноябряМультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноября
Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)
Альфа-тестирование Call of Duty: Vanguard пройдёт в ближайшие выходные, но только на PlayStationАльфа-тестирование Call of Duty: Vanguard пройдёт в ближайшие выходные, но только на PlayStation
Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021
Надежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеераНадежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеера
Блок рекламы


Похожие новости
«Подожду, пока Epic раздаст это бесплатно»: фанаты активно критикуют трейлер перезапуска Saints Row«Подожду, пока Epic раздаст это бесплатно»: фанаты активно критикуют трейлер перезапуска Saints Row
Видео: искусные приёмы с использованием посоха в трейлере Дохалима из Tales of AriseВидео: искусные приёмы с использованием посоха в трейлере Дохалима из Tales of Arise
Видео: журналисты показали первые 15 минут прохождения Life is Strange: True ColorsВидео: журналисты показали первые 15 минут прохождения Life is Strange: True Colors
Мультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноябряМультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноября
Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)
Видео: музыкальный магазин и потенциальные друзья в 13-минутной демонстрации Life is Strange: True ColorsВидео: музыкальный магазин и потенциальные друзья в 13-минутной демонстрации Life is Strange: True Colors
Успешно прошедший Kickstarter двухмерный экшен-платформер Flynn: Son of Crimson выйдет 15 сентябряУспешно прошедший Kickstarter двухмерный экшен-платформер Flynn: Son of Crimson выйдет 15 сентября
Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и SТрассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S
Первые обзоры портативной консоли Steam Deck: консоль получилось удобной и весьма производительнойПервые обзоры портативной консоли Steam Deck: консоль получилось удобной и весьма производительной
Популярный эмулятор консоли PlayStation 3 получил поддержку технологии масштабирования AMD FSRПопулярный эмулятор консоли PlayStation 3 получил поддержку технологии масштабирования AMD FSR
Последние новости
Подгружаем последние новости