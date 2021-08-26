«Подожду, пока Epic раздаст это бесплатно»: фанаты активно критикуют трейлер перезапуска Saints Row

На вчерашней церемонии открытия gamescom 2021 студия Volition и издательство Deep Silver представили перезапуск серии Saints Row. В игре реализуют новый сюжет, молодых главных героев, кооператив и широкий арсенал оружия. Пользователи отреагировали на анонс неоднозначно: многим зрителям не понравилась концепция проекта, так что они не поскупились на дизлайки.

«Подожду, пока Epic раздаст это бесплатно»: фанаты активно критикуют трейлер перезапуска Saints Row

Источник изображения: Volition

Дебютный ролик перезапуска Saints Row на официальном YouTube-канале франшизы собрал более 330 тыс. просмотров. При этом у него 10 тыс. положительных отметок и 13 тыс. отрицательных. В тысячах комментариев пользователи выражают недовольство сменой курса серии. Особенно много критики досталось молодым героям. По мнению большинства зрителей, «хипстеры» не подходят на роль преступников и гангстеров. Фанаты Saints Row даже отправилась хвалить трейлер третьей части и сокрушаться в комментариях под ним по поводу новой игры.

Ниже приведены мнения отдельных пользователей касательно перезапуска.

Robin Hood: «Я просто не понимаю, в какой момент люди решили, что хипстеры — это гангстеры или что-то в этом роде».

A H: «Как будто они поместили группу подростков в наполненную экшеном ситуацию с [преступной] бандой… совсем не похоже на Saints Row».

Andrew Lapkiewicz: «“Святые” с Третьей улицы словно группка либеральных студентов из колледжа».

TK-823: «Подожду, пока Epic раздаст это бесплатно, похоже, игра не стоит и копейки».

Перезапуск Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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