Видео: искусные приёмы с использованием посоха в трейлере Дохалима из Tales of Arise

Издательство Bandai Namco Entertainment и его внутреннее подразделение разработчиков продолжают рассказывать о персонажах грядущей японской ролевой игры Tales of Arise. Не так давно они выпустили трейлер Лоу, а сейчас пришла очередь Дохалима.

Источник изображения: Bandai Namco Entertainment

Мужчина входит в число благородных жителей Рены и станет спутником главных героев, Алфена и Шион. Его основная цель — сосуществовать в мире с народом Даны, который находится под гнётом родной державы персонажа. Чтобы восстановить несправедливость, Дохалим присоединился к протагонистам.

В сражениях герой использует длинный боевой посох. С его помощью он способен выполнять атаки по области, удары сверху и разного рода выпады. Дохалим также умеет наделять оружие астральной энергией, чтобы усиливать урон. А ещё в его арсенале есть несколько магических навыков: обездвиживающая тюрьма, огненный вихрь, стена листьев и так далее.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На консолях уже доступна демоверсия JRPG, а вот на ПК её почему-то не выпустили.



