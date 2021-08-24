Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021

Студии Superbrothers и Pine Scented Software в официальном микроблоге своего приключенческого экшена Jett: The Far Shore поделились двумя важными новостями об игре.

Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021

Источник изображений: Superbrothers и Pine Scented Software

Во-первых, как стало известно, Jett: The Far Shore ушла на золото — другими словами, содержащий финальную сборку проекта мастер-диск готов к отправке в печать и загрузке в сервисы цифровой дистрибуции.

Примечательно, что Jett: The Far Shore «озолотилась», так и не получив точную дату выхода: релиз ожидается до конца текущего года, о чём в июльском выпуске State of Play ещё раз сообщили разработчики.

Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021

Вторая новость от создателей Jett: The Far Shore — проект станет частью программы онлайн-презентации gamescom 2021: Opening Night Live, которая пройдёт 25 августа. Вполне возможно, на шоу и объявят, когда именно ждать премьеру.

Jett: The Far Shore разрабатывается для PC (Epic Games Store), PS4 и PS5. Игрокам в роли межзвёздной исследовательницы Мэй вместе с командой предстоит найти на таинственной планете новый дом для своей цивилизации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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