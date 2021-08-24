Видео: журналисты показали первые 15 минут прохождения Life is Strange: True Colors

Портал IGN у себя на сайте представил ролик с демонстрацией первых 15 минут прохождения приключения Life is Strange: True Colors от издательства Square Enix и студии-разработчика Deck Nine Games.

Видео: журналисты показали первые 15 минут прохождения Life is Strange: True Colors

Источник изображений: Square Enix

Напомним, Life is Strange: True Colors рассказывает историю Алекс Чэнь, которая умеет считывать и поглощать сильные эмоции других людей. Героиня скрывает от всех своё «проклятие», но трагическое событие заставляет овладеть силами.

Обнародованное видео до упомянутого этапа не доходит. Демонстрация начинается с уже знакомой сцены разговора Алекс с социальной работницей Линн, после чего переносится в городок Хейвен-Спрингс, где и разворачиваются события игры.

За отведённое время Алекс успевает встретиться с братом и парой других персонажей, повзаимодействовать с окружением и вступить в несколько бесед (с правом выбора одной из двух реплик).

Помимо прочего, в рамках отрывка журналисты IGN показали применение Алекс её специальной способности, однако в обоих случаях дело ограничилось считыванием эмоций упомянутого родственника.

Видео: журналисты показали первые 15 минут прохождения Life is Strange: True Colors

Алекс с братом

В Life is Strange: True Colors обещают «ураган эмоций», возможность «менять судьбы и жизни», а также «заслужить доверие жителей города и завязать дружбу или романтические отношения».

Life is Strange: True Colors поступит в продажу 10 сентября для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Google Stadia. Версия для Nintendo Switch доберётся до прилавков к концу текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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