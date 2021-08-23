Не хуже первой части: Psychonauts 2 уже заслужила признание критиков

В преддверии уже совсем скорого запуска сайт агрегатора Metacritic наполнился обзорами приключенческого экшен-платформера Psychonauts 2 от издательства Microsoft и студии-разработчика Double Fine Productions.

Не хуже первой части: Psychonauts 2 уже заслужила признание критиков

Источник изображений: Double Fine Productions

К моменту публикации материала у Psychonauts 2 накопилось 78 оценок: на версию для Xbox Series X и S пришлось 46 обзоров, на PC — 27, на Xbox One — 4, а на PS4 — 1. Средний рейтинг при этом варьируется от 86 (Xbox One) до 89 % (PC).

Для сравнения: оригинальная Psychonauts в своё время заслужила от критиков примерно те же 86?87 %. На фоне VR-ответвления Psychonauts in The Rhombus of Ruin (71 %) сиквел показал себя и того убедительнее.

Не хуже первой части: Psychonauts 2 уже заслужила признание критиков

Критикам полюбилась проработка персонажей и мира, сюжет и юмор, изобретательность дизайна уровней, художественная составляющая, а также улучшения боевой и платформенной части по сравнению с оригинальной игрой.

Чего в Psychonauts 2 журналистам не хватило, так это сложности (некоторые рецензенты называют проект чересчур лёгким), графического лоска нынешнего поколения, удобства переключения между способностями и более стройного темпа.

Не хуже первой части: Psychonauts 2 уже заслужила признание критиков

Напомним, Psychonauts 2 предложит в роли акробата-экстрасенса Разпутина предотвратить возвращение из мёртвых коварного злодея Малигулы, путешествуя, как и в первой игре, по разумам других персонажей.

Psychonauts 2 выйдет 25 августа. В серии роликов из цикла Basic Braining разработчики рассказали о стажёрах-коллегах Раза, его умениях, гаджетах, коллекционных предметах, врагах и прокачке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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