Мультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноября

Издательство Microids в публикации на своём официальном сайте анонсировало конкретную дату выхода мультяшного экшена Asterix & Obelix: Slap Them All! от французской студии Mr Nutz.

Источник изображения: Microids

Напомним, Asterix & Obelix: Slap Them All! была представлена в конце марта текущего года и до недавнего времени ожидалась к премьере на всех целевых платформах в течение ближайшей осени.

Как стало известно, в назначенные рамки команда Mr Nutz Studio уложится. Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноября текущего года для PC (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

События Asterix and Obelix: Slap Them All! разворачиваются на территории Галлии, почти полностью оккупированной римлянами. Наглым захватчикам противостоят бравые Астерикс и Обеликс.

Разработчики обещают в проекте «самые знаковые места из комиксов», максимально близкий по духу к первоисточнику визуальный стиль, основное приключение, мини-игры и аркадный режим с онлайновой таблицей лидеров.