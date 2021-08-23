Надежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеера

Блогер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в новом ролике на своём YouTube-канале поделился находками, сделанными в файлах Cyberpunk 2077 после выпуска масштабного патча 1.3.

Источник изображений: CD Projekt RED

Напомним, вышедшее 18 августа обновление разработчики из CD Projekt RED назвали крупнейшим в истории своего ролевого боевика: более 400 изменений и размер от 36 до 40 Гбайт на ПК.

По словам Маквикера, патч 1.3 внёс значительные изменения в движок Cyberpunk 2077 и структуру расположения файлов, в связи с чем на углублённое изучение новых материалов датамайнерам потребуется «много времени».

Уже сейчас путём открытия исполняемого файла Cyberpunk 2077 в HEX-редакторе нашли упоминание ep2 — предполагается, что под этим наименованием скрывается второе сюжетное дополнение к игре (первое «всплыло» ещё весной).

Кроме того, датамайнеры обнаружили в файлах новые упоминания мультиплеера Cyberpunk 2077 (старые теперь помечены отдельно), что, как уверяет Маквикер, свидетельствует о возобновлении разработки режима.

В конце марта стало известно, что CD Projekt RED пересмотрела планы по выпуску сетевого компонента Cyberpunk 2077. В частности, студия отказалась от идеи реализации «большого [самостоятельного] онлайн-опыта».

Cyberpunk 2077 доступна на PC (Steam, GOG, EGS), PS4, Xbox One, в сервисе Google Stadia, а также на PS5, Xbox Series X и S, где работает по обратной совместимости. Вместе с патчем 1.3 к игре выпустили первое бесплатное дополнение.



