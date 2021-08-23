Альфа-тестирование Call of Duty: Vanguard пройдёт в ближайшие выходные, но только на PlayStation

Издательство Activision и студия-разработчик Sledgehammer Games в официальном блоге Call of Duty раскрыли сроки проведения и подробности предстоящего альфа-тестирования военного шутера Call of Duty: Vanguard.

Альфа-тестирование Call of Duty: Vanguard пройдёт в ближайшие выходные, но только на PlayStation

Источник изображения: Call of Duty

Как стало известно, грядущий этап испытаний начнётся 27 августа и закончится 29 августа. Предзагрузка стартует сегодня, 23 августа. «Альфа» пройдёт на PS4 и PS5 (PS Plus не требуется).

Тестирование позволит пользователям впервые опробовать режим Champion Hill, в котором отряды из двух или трёх человек будут сражаться друг с другом. Задача — снизить количество жизней вражеской команды до нуля.

В Champion Hill каждый начинает раунд с одним и тем же набором экипировки, однако заработанные деньги (за убийство противников и сбор разбросанных по карте бонусов) позволят прокачать стартовое оружие и купить новое.

За участие в альфа-тестировании пользователи получат визитную карточку и эмблему, которые станут доступны на запуске Call of Duty: Vanguard в самой игре, а также в королевской битве Call of Duty: Warzone.

Кроме того, Activision напомнила сроки проведения «беты» Call of Duty: Vanguard — с 10 по 13 сентября (на PS4 и PS5) и с 16 по 17 сентября (на всех платформах) для предзаказавших, а с 18 по 20 сентября для всех остальных.

Call of Duty: Vanguard поступит в продажу 5 ноября текущего года для PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Прохождение одного из уровней сюжетной кампании игры покажут 25 августа на шоу gamescom 2021: Opening Night Live.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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