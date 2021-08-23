Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)

Исследование показало, что гейминг оказался очень продуктивным методом для потери веса.

Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)

Жир тает на глазах! Я просто каждый день играю в...

Лишний вес является проблемой многих на планете. Люди изнуряют себя жесткими тренировками и диетами. Однако теперь найдет по-настоящему гуманный способ сжигать лишние калории, который наверняка понравится населению.

Компания Stakester провела исследование, в котором участвовали 50 геймеров. Во время игровых сессий компания наблюдала за сердцебиением и сжиганием калорий испытуемых с помощью умных устройств в течение двух часов.

Мы все знаем, что состояниеконкуренции увеличивает частоту сердечных сокращений, большинство из нас знают, что такое «игровой пот», который происходит, когда вы играете в последнюю минуту матча в FIFA или в труднопроходимом месте в Warzone, — сказал генеральный директор и основатель Stakester Том Фэйри.

Исследование показало, что мужчины в среднем за час игры сжигают 210 калорий, а женщины – 236 калорий. То есть за два часа игры человек может сжечь до 472 калорий. К примеру, чтобы сжечь столтко же калорий при помощи спорта потребуется целых 1000 приседаний.

Теперь если вы испытываете стыд за съеденный Биг Мак, поиграйте 64 минуты в видеоигры – столько времени игрового процесса понадобится для сжигания калорий, которые он принес в ваш организм.

Кстати, в прошлом году команда из Технологического университета Квинсленда обнаружила, что геймеры на 21% чаще являются обладателями здорового веса по сравнению с обычными людьми, которые не увлекаются видеоиграми.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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