Видео: музыкальный магазин и потенциальные друзья в 13-минутной демонстрации Life is Strange: True Colors

Издательство Square Enix и студия-разработчик Deck Nine Games представили 13-минутный ролик с демонстрацией игрового процесса предстоящего приключения Life is Strange: True Colors.

Видео: музыкальный магазин и потенциальные друзья в 13-минутной демонстрации Life is Strange: True Colors

Источник изображения: Square Enix

Напомним, история Life is Strange: True Colors крутится вокруг Алекс Чэнь, которая умеет считывать и поглощать сильные эмоции других людей. Героиня скрывает от всех своё «проклятие», но трагическое событие заставляет овладеть силами.

Обнародованное видео доступно для просмотра с субтитрами на русском языке. Действие ролика разворачивается в музыкальном магазине, в котором Алекс изучает пластинки и встречает двух потенциальных друзей.

В демонстрации также нашлось место Стеф Гингрич — героине Life is Strange: Before the Storm и протагонистке дополнения Wavelengths к True Colors. Аддон выйдет 30 сентября и достанется бесплатно покупателям расширенного и полного изданий основной игры.

Life is Strange: True Colors поступит в продажу 10 сентября для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Google Stadia. Версия для Nintendo Switch доберётся до прилавков к концу текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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