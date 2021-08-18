Торговая сеть Best Buy продавала Cyberpunk 2077 на территории США всего за $10

Торговая сеть Best Buy вчера отметилась любопытной акцией. В течение одного дня она реализовывала дисковые версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One всего за $10. Предложение действовало только на территории США .

Источник изображения: CD Projekt RED

Информацией об акции поделился пользователь Twitter под псевдонимом videogamedeals. Игру продавали в стандартном издании за $40, в комплект которого входил стилбук (отдельно он стоит $10). Если провести простые расчёты, то получится, что вчера проект реализовывали с рекордной скидкой 75 %. А ведь до релиза своей последней экшен-RPG CD Projekt RED обещала инвесторам не продавать её по сниженной стоимости в течение как минимум года.

Источник изображения: Wallha

Наверняка Best Buy решила избавиться от залежей Cyberpunk 2077 перед осенним периодом, когда начнут выходить многие блокбастеры. Эта ситуация слегка напоминает то, как торговые сети пытались продавать Fallout 76 после запуска. Игру предлагали в комплекте с бывшими в употреблении контроллерами для PlayStation 4, а к Xbox One X прикладывали сразу две копии.



