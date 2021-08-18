Успешно прошедший Kickstarter двухмерный экшен-платформер Flynn: Son of Crimson выйдет 15 сентября

Издательство Humble Games и студия-разработчик Thunderhorse анонсировали точную дату выхода своего двухмерного экшен-платформера Flynn: Son of Crimson на ПК и консолях.

Успешно прошедший Kickstarter двухмерный экшен-платформер Flynn: Son of Crimson выйдет 15 сентября

Источник изображений: Studio Thunderhorse

История Flynn: Son of Crimson началась с Kickstarter-кампании в сентябре 2017 года. Проект был успешно профинансирован (создатели собрали $63 тыс.), а впоследствии заручился поддержкой Humble Games.

Как стало известно, Flynn: Son of Crimson поступит в продажу 15 сентября текущего года для PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. По случаю анонса был представлен новый трейлер.

События Flynn: Son of Crimson разворачиваются на некогда прекрасном острове Розантика, ныне разорённом войной со Скверной. Будущее страны под угрозой, и спасать родину берётся мальчик по имени Флинн.

Помогать Флинну в его начинаниях будут доставшиеся герою от предков возможности так называемой алой энергии, включая магию (огонь, лёд, молнии) и вооружение (клинок, топор, когти).

Успешно прошедший Kickstarter двухмерный экшен-платформер Flynn: Son of Crimson выйдет 15 сентября

«Отправляйтесь вместе с Флинном в долгое путешествие, где ваши силы не раз подвергнутся испытанию, и узнайте, способны ли вы противостоять Скверне и её могущественному повелителю и сможет ли унаследованная Флинном алая магия спасти остров?» — задаются вопросом авторы.

Разработчики Flynn: Son of Crimson также обещают нарисованный вручную мир с «увлекательными приключениями», «непередаваемыми открытиями и жуткими тайнами».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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