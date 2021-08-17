Более 400 изменений, новые функции и улучшения производительности: авторы Cyberpunk 2077 поделились деталями патча 1.3

Как и было обещано, в рамках Twitch-трансляции 17 августа польская студия CD Projekt RED поделилась подробностями предстоящего патча 1.3 для своего ролевого боевика Cyberpunk 2077. Заплатка выйдет уже «скоро».

Более 400 изменений, новые функции и улучшения производительности: авторы Cyberpunk 2077 поделились деталями патча 1.3

Источник изображений: CD Projekt RED

Напомним, обновление 1.3 было представлено вчера, 16 августа. Первыми подтверждёнными изменениями стали улучшения мини-карты, упрощение выбора партнёра в задании «Кукольный домик» и перераспределения умений.

Вдобавок к многочисленным (изменений в патче более 400) исправлениям багов и корректировкам баланса, версия 1.3 предложит пользователям Cyberpunk 2077 и ряд нововведений.

Более 400 изменений, новые функции и улучшения производительности: авторы Cyberpunk 2077 поделились деталями патча 1.3

От исчерпавших свою актуальность предметов для заданий можно будет избавиться — продать или выбросить

Авторы увеличат число ячеек автоматического (до 20) и быстрого сохранений (до 10), добавят ссылки на базу данных в журнальные записи, фильтрацию по предметам для заданий, а также возможность сравнивать импланты, улучшать несколько компонентов одновременно и создавать скрипт повторно.

Кроме того, с выходом 1.3 будет улучшен принцип работы динамического разрешения и стабилизирована частота кадров, а конкретно на консолях исправят ошибку, приводившую к повреждению файла сохранения при недостаточном количестве памяти для его перезаписи.

Более 400 изменений, новые функции и улучшения производительности: авторы Cyberpunk 2077 поделились деталями патча 1.3

У Нибблс появится больше мест для сна в квартире главного героя

С полным списком нововведений в версии 1.3 можно ознакомиться на сайте Cyberpunk 2077. Разработчики называют предстоящий патч крупнейшим в истории проекта, однако как минимум по количеству исправлений он уступает мартовскому 1.2.

Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, в сервисах GeForce Now и Google Stadia, а также на PS5, Xbox Series X и S в режиме обратной совместимости. Вместе с обновлением 1.3 игра получит первую порцию бесплатного контента.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пекин ополчился против онлайн-игр, искажающих историюПекин ополчился против онлайн-игр, искажающих историю
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl создаётся на движке Unreal Engine 5, а GSC заключила партнёрство с Koch MediaS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl создаётся на движке Unreal Engine 5, а GSC заключила партнёрство с Koch Media
Издатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октябряИздатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октября
Microsoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4КMicrosoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4К
Запуск постапокалиптического симулятора выживания Sheltered 2 назначили на 21 сентябряЗапуск постапокалиптического симулятора выживания Sheltered 2 назначили на 21 сентября
Блок рекламы


Похожие новости
Мобильная My Friend Pedro: Ripe for Revenge уже привлекла более 1 млн игроковМобильная My Friend Pedro: Ripe for Revenge уже привлекла более 1 млн игроков
Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и SТрассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S
Авторы TES: Arena и Daggerfall показали первый тизер-трейлер The Wayward Realms — ролевой игры своей мечтыАвторы TES: Arena и Daggerfall показали первый тизер-трейлер The Wayward Realms — ролевой игры своей мечты
Разработчики Baldur’s Gate 3 поделились подробностями пятого крупного патча — он выйдет 13 июляРазработчики Baldur’s Gate 3 поделились подробностями пятого крупного патча — он выйдет 13 июля
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: нестандартное быстрое перемещение, неразгаданные тизеры и Незнакомец на крышеНовые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: нестандартное быстрое перемещение, неразгаданные тизеры и Незнакомец на крыше
Видео: основные особенности и новые функции в трейлерах The Great Ace Attorney Chronicles с E3 2021Видео: основные особенности и новые функции в трейлерах The Great Ace Attorney Chronicles с E3 2021
Devolver на своём E3-шоу показала геймплей Shadow Warrior 3, анонсировала четыре новые игры и огласила даты выхода двух известныхDevolver на своём E3-шоу показала геймплей Shadow Warrior 3, анонсировала четыре новые игры и огласила даты выхода двух известных
Sony закроет веб-форму для запросов на возврат средств за покупку Cyberpunk 2077 в PS StoreSony закроет веб-форму для запросов на возврат средств за покупку Cyberpunk 2077 в PS Store
Far Cry 6 не повторит ошибок Cyberpunk 2077 на консолях прошедшего поколенияFar Cry 6 не повторит ошибок Cyberpunk 2077 на консолях прошедшего поколения
Авторы Biomutant показали работу игры на новых консолях — 4K на PS5 пришлось отключить, а Xbox Series S осталась без геймплеяАвторы Biomutant показали работу игры на новых консолях — 4K на PS5 пришлось отключить, а Xbox Series S осталась без геймплея
Последние новости
Подгружаем последние новости