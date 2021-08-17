Более 400 изменений, новые функции и улучшения производительности: авторы Cyberpunk 2077 поделились деталями патча 1.3

Как и было обещано, в рамках Twitch-трансляции 17 августа польская студия CD Projekt RED поделилась подробностями предстоящего патча 1.3 для своего ролевого боевика Cyberpunk 2077. Заплатка выйдет уже «скоро».

Источник изображений: CD Projekt RED

Напомним, обновление 1.3 было представлено вчера, 16 августа. Первыми подтверждёнными изменениями стали улучшения мини-карты, упрощение выбора партнёра в задании «Кукольный домик» и перераспределения умений.

Вдобавок к многочисленным (изменений в патче более 400) исправлениям багов и корректировкам баланса, версия 1.3 предложит пользователям Cyberpunk 2077 и ряд нововведений.

От исчерпавших свою актуальность предметов для заданий можно будет избавиться — продать или выбросить

Авторы увеличат число ячеек автоматического (до 20) и быстрого сохранений (до 10), добавят ссылки на базу данных в журнальные записи, фильтрацию по предметам для заданий, а также возможность сравнивать импланты, улучшать несколько компонентов одновременно и создавать скрипт повторно.

Кроме того, с выходом 1.3 будет улучшен принцип работы динамического разрешения и стабилизирована частота кадров, а конкретно на консолях исправят ошибку, приводившую к повреждению файла сохранения при недостаточном количестве памяти для его перезаписи.

У Нибблс появится больше мест для сна в квартире главного героя

С полным списком нововведений в версии 1.3 можно ознакомиться на сайте Cyberpunk 2077. Разработчики называют предстоящий патч крупнейшим в истории проекта, однако как минимум по количеству исправлений он уступает мартовскому 1.2.

Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, в сервисах GeForce Now и Google Stadia, а также на PS5, Xbox Series X и S в режиме обратной совместимости. Вместе с обновлением 1.3 игра получит первую порцию бесплатного контента.



