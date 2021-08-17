Microsoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4К

Сегодня Microsoft начала тестировать новый интерфейс для Xbox Series X, оптимизированный под экраны с разрешением 4К. Участники канала Alpha Skip-Ahead программы предварительной оценки Xbox получили доступ к панели управления консоли с улучшенным отображением элементов на дисплеях с высоким разрешением уже сегодня.

Microsoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4К

theverge.com

Представители Xbox заявляют, что нововведение означает, что главная страница, руководство и другие элементы интерфейса будут отображаться в более высоком разрешении для повышения чёткости и читаемости текста на экране. Напомним, что в данный момент Xbox Series X использует пользовательский интерфейс с разрешением Full HD. Обновление значительно улучшит опыт использования консоли совместно с 4К-телевизорами.

Microsoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4К

theverge.com

Пока неясно, появится ли в панели управления поддержка HDR. Кроме того, Microsoft пока не сообщила, получит ли 4K-интерфейс младшая Xbox Series S. Технически эта консоль способна выводить изображение в разрешении 4К, потому возможно, что она тоже получит подобное улучшение в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мобильная My Friend Pedro: Ripe for Revenge уже привлекла более 1 млн игроковМобильная My Friend Pedro: Ripe for Revenge уже привлекла более 1 млн игроков
Пекин ополчился против онлайн-игр, искажающих историюПекин ополчился против онлайн-игр, искажающих историю
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl создаётся на движке Unreal Engine 5, а GSC заключила партнёрство с Koch MediaS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl создаётся на движке Unreal Engine 5, а GSC заключила партнёрство с Koch Media
Второй эпизод пошаговой ролевой игры Fantasian выйдет в ближайшую пятницу
«Ждать осталось не так долго, обещаем»: разработчики Atomic Heart объяснили, почему не могут назвать дату выхода«Ждать осталось не так долго, обещаем»: разработчики Atomic Heart объяснили, почему не могут назвать дату выхода
Блок рекламы


Похожие новости
Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и SТрассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S
В новой геймплейной демонстрации AWAY: The Survival Series показали погоню за стрекозой, охоту на ящерицу, битву со змеёй и не толькоВ новой геймплейной демонстрации AWAY: The Survival Series показали погоню за стрекозой, охоту на ящерицу, битву со змеёй и не только
Глава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и SГлава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и S
Грабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live GoldГрабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live Gold
Глава Xbox: приобретение становится своеобразным вознаграждением для студий-разработчиковГлава Xbox: приобретение становится своеобразным вознаграждением для студий-разработчиков
Sony отрицает, что вступила в «гонку вооружений» с Xbox в плане покупки студий-разработчиковSony отрицает, что вступила в «гонку вооружений» с Xbox в плане покупки студий-разработчиков
Turtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит $350 и совместим с Xbox и ПКTurtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит $350 и совместим с Xbox и ПК
Кроссплей в Rainbow Six Siege между Xbox и PlayStation появится в начале следующего годаКроссплей в Rainbow Six Siege между Xbox и PlayStation появится в начале следующего года
Xbox Series X и Series S получат функцию ИИ-масштабирования изображения AMD FidelityFX Super ResolutionXbox Series X и Series S получат функцию ИИ-масштабирования изображения AMD FidelityFX Super Resolution
Подробности Dying Light 2: размер игры на Xbox, «интенсивное насилие» и «внутриигровые покупки»Подробности Dying Light 2: размер игры на Xbox, «интенсивное насилие» и «внутриигровые покупки»
Последние новости
Подгружаем последние новости