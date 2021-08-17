Microsoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4К

Сегодня Microsoft начала тестировать новый интерфейс для Xbox Series X, оптимизированный под экраны с разрешением 4К. Участники канала Alpha Skip-Ahead программы предварительной оценки Xbox получили доступ к панели управления консоли с улучшенным отображением элементов на дисплеях с высоким разрешением уже сегодня.

theverge.com

Представители Xbox заявляют, что нововведение означает, что главная страница, руководство и другие элементы интерфейса будут отображаться в более высоком разрешении для повышения чёткости и читаемости текста на экране. Напомним, что в данный момент Xbox Series X использует пользовательский интерфейс с разрешением Full HD. Обновление значительно улучшит опыт использования консоли совместно с 4К-телевизорами.

theverge.com

Пока неясно, появится ли в панели управления поддержка HDR. Кроме того, Microsoft пока не сообщила, получит ли 4K-интерфейс младшая Xbox Series S. Технически эта консоль способна выводить изображение в разрешении 4К, потому возможно, что она тоже получит подобное улучшение в ближайшее время.



