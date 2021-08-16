Издатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октября

Издательство Hatinh Interactive на своём официальном сайте указало точную дату выхода платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows от разработчиков из парижской студии Monochrome.

Издатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октября

Источник изображений: Hatinh Interactive

Напомним, вместе с публикацией апрельского сюжетного трейлера было объявлено, что Tandem: A Tale of Shadows планируется к запуску на протяжении текущего года. В обозначенные сроки проект успеет.

Как стало известно, Tandem: A Tale of Shadows поступит в продажу 21 октября текущего года. Список платформ не поменялся: PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Издатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октября

Учитывая источник новой информации, сомневаться в её подлинности не приходится, однако отреагировать на утечку Hatinh Interactive пока не успела. Вероятно, полноценный анонс не за горами.

Tandem: A Tale of Shadows предложит в роли девочки Эммы и её плюшевого медвежонка Фентона преодолеть свыше 40 головоломок и препятствий, чтобы разгадать тайну исчезновения единственного сына знаменитой семьи иллюзионистов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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