Издатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октября

Издательство Hatinh Interactive на своём официальном сайте указало точную дату выхода платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows от разработчиков из парижской студии Monochrome.

Источник изображений: Hatinh Interactive

Напомним, вместе с публикацией апрельского сюжетного трейлера было объявлено, что Tandem: A Tale of Shadows планируется к запуску на протяжении текущего года. В обозначенные сроки проект успеет.

Как стало известно, Tandem: A Tale of Shadows поступит в продажу 21 октября текущего года. Список платформ не поменялся: PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Учитывая источник новой информации, сомневаться в её подлинности не приходится, однако отреагировать на утечку Hatinh Interactive пока не успела. Вероятно, полноценный анонс не за горами.

Tandem: A Tale of Shadows предложит в роли девочки Эммы и её плюшевого медвежонка Фентона преодолеть свыше 40 головоломок и препятствий, чтобы разгадать тайну исчезновения единственного сына знаменитой семьи иллюзионистов.



