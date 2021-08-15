Пекин ополчился против онлайн-игр, искажающих историю

Принадлежащее государству «Китайское национальное радио» опубликовало на своём сайте комментарий, в котором призвало регулирующие органы усилить контроль над онлайн-играми и ввести политику «нулевой терпимости» относительно тех из них, которые искажают историю. Данное заявление уже не первое в серии критических статей в государственных СМИ КНР .

Источник: reuters.com

Среди прочей жёсткой критики в адрес китайской игровой индустрии авторы материала на сайте национального радио привели конкретный пример. В одной из игр Юэ Фэй, китайский генерал и национальный герой страны времён династии Сун (960 – 1279 гг.) изображён капитулянтом.

По всей видимости, новое заявление усилит опасения, что индустрия видеоигр станет следующим объектом мер государственного воздействия, которые в последнее время усилились. Не так давно одно из государственных изданий назвало онлайн-игры «духовным опиумом», добавив, что они вызывают у детей зависимость, и призвало к более строгим мерам.

Это вызвало обвал акций китайского гиганта Tencent, негативный эффект почувствовали и другие местные представители индустрии. В скором времени Tencent объявила, что в её самой популярной игре Honor of Kings вводятся ограничения по времени для несовершеннолетних игроков. Авторы ещё одного материала призвали отменить налоговые льготы для разработчиков игр.

В последние месяцы китайские регулирующие органы предпринимают активные репрессивные меры в отношении представителей частного бизнеса. В первую очередь это коснулось технологических и образовательных компаний, особенно сильно данные меры ощутили на себе гиганты: Alibaba, Tencent и Meituan.



