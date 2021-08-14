Создатель Twisted Metal прокомментировал слухи о новой части

Известный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) 13 августа опубликовал в своём Twitter изображение из серии аркадных боевых гонок Twisted Metal и указал датой релиза 2023 год. Этот пост решил прокомментировать создатель игры Дэвид Яффе (David Jaffe).

Источник: Sony

Яффе считает, что Sony не готова возрождать некогда популярную серию, а слух ему кажется выдумкой. Об этом он сообщил на своём закрытом стриме для платных подписчиков.

«Я знаю, что сейчас Sony меня недолюбливает, например, из-за подобных трансляций и много другого. Но если этот слух является правдой, то я буду очень, очень расстроен тем, что [команда] PlayStation не обратилась ко мне хотя бы за советом или просто для того, чтобы предупредить», — сообщил создатель Twisted Metal и оригинальной God of War.

«Я не могу представить, чтобы они не поставили меня в известность. Хотя бы ради рекламы, чтобы они могли говорить, что я задействован в проекте. Я ничего не слышал от представителей Sony или источников из-за кулис. А со мной делятся многим, о чём я знать не должен», — добавил Яффе.

Гейм-дизайнер также рассказал, что авторы будущего сериала по Twisted Metal сразу же с ним связались. Разработчик отметил, что Sony явно не в восторге от провала Destruction AllStars, поэтому он не видит причин, почему компания может взяться за возрождение проекта в жанре боевой гоночной игры.



