Появление Человека-паука в Marvel\'s Avengers до сих пор запланировано на этот год

Старший гейм-дизайнер Marvel\'s Avengers Скотт Уолтерс (Scott Walters) в интервью порталу Screen Rant прокомментировал сроки появления в супергеройском экшене Человека-паука.

Источник изображения: Square Enix

О том, что дружелюбный сосед пополнит список пострелизных персонажей Marvel’s Avengers, стало известно ещё в августе 2020-го, однако с тех пор прошло уже больше года, а новостей о Человеке-пауке всё нет.

В прошедшем марте руководитель Crystal Dynamics Скот Амос (Scot Amos) заверил, что студия продолжает работать над Человеком-пауком, который до сих пор находится на внутренней дорожной карте команды.

Marvel’s Spider-Man (источник изображения: PlayStation)

По словам же Уолтерса, Человек-паук всё ещё в планах разработчиков Marvel’s Avengers на 2021-й: «Это по-прежнему в силе, так что у нас есть объявления, заготовленные на оставшуюся часть года».

Напомним, Человек-паук станет эксклюзивом версий Marvel’s Avengers для PS4 и PS5. В настоящее время игра готовится к прибытию общего для всех целевых платформ героя: 17 августа к проекту выйдет бесплатное дополнение с Чёрной пантерой.



