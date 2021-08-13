Слухи: на QuakeCon 2021 представят «оживлённое» издание Quake от авторов последних Wolfenstein

Как заметило издание XboxEra, в первоначальной версии расписания QuakeCon 2021 упоминались планы обсудить «оживлённое издание» (revitalized edition) оригинальной Quake во время сессии «Давайте поговорим о Quake» (Let’s talk Quake). Возможно, Bethesda Softworks планирует анонс новой игры серии.

Источник: Bethesda Softworks

Описание события, которое с тех пор было удалено, гласило: «Quake возвращается. На этой особой трансляции Джон Линнеман из Digital Foundry поговорит с Йерком Густафссоном из MachineGames о культовом наследии игры и о том, что она значила для них обоих. Пара также обсудит дополнительный контент, который MachineGames внесла в оживлённое издание».

Примечательно, что 22 июня Quake отметила 25-летний юбилей со дня релиза оригинальной части. Незадолго до годовщины Ник Бейкер (Nick Baker) из XboxEra со ссылкой на собственных информаторов заявил, что id Software и MachineGames (авторы последних Wolfenstein) разрабатывают новую игру в классической серии шутеров от первого лица. Проект якобы предложит одиночный и многопользовательский режимы, а также женщину в качестве главного героя.

QuakeCon 2021 пройдёт с 19 по 21 августа в цифровом формате. На фестивале ожидаются подробности Deathloop перед выпуском игры в следующем месяце, взгляд на грядущее обновление Fallout 76 под названием Fallout Worlds, празднование 10-летия The Elder Scrolls V: Skyrim и новости о DOOM Eternal.



