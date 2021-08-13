Запуск постапокалиптического симулятора выживания Sheltered 2 назначили на 21 сентября

Издательство Team17 и разработчики из британской студии Ubicube на сайте сервиса цифровой дистрибуции Steam анонсировали точную дату выхода своего постапокалиптического симулятора выживания Sheltered 2.

Источник изображения: Team17

Напомним, Sheltered 2 была представлена в апреле, а релиз до недавнего времени ожидался до конца текущего года. Как выяснилось, до истечения намеченного срока игра дебютировать успеет.

Sheltered 2 поступит в продажу 21 сентября текущего года эксклюзивно для ПК (Steam). Предварительные заказы проекта пока не стартовали, но авторы призывают добавлять продукт в свой список желаемого.

По случаю анонса даты выхода был выпущен новый трейлер Sheltered 2. Представленный ролик длится чуть меньше полутора минут и даёт зрителям советы по выживанию в беспощадном мире игры.

Пользователям в Sheltered 2 предстоит возглавить общину выживших. От первой части сиквел отличает перманентная смерть (в случае гибели лидера придётся начинать заново), механика фракций и расширенная боевая система.



