Бесконечный мороз, нефть и человеческая природа: анонсирована Frostpunk 2

Разработчики из 11 bit studios анонсировали Frostpunk 2 — сиквел знаменитого градостроительного симулятора с элементами стратегии и выживания Frostpunk. Создатели опубликовали трейлер игры, а также поделились её подробностями на странице в Steam.

Источник изображения: Steam

Описание проекта гласит: «Frostpunk 2 — продолжение знаменитой игры, номинированной на премию BAFTA и создавшей совершенно новый жанр, где выживание и строительство сочетаются со стратегией и менеджментом. Действие сиквела происходит аж через 30 лет после снежной катастрофы, но Землю всё ещё терзает бесконечный мороз. Станьте лидером мегаполиса, которому необходимы ресурсы и новые источники энергии. После окончания эпохи угля спасением для остатков человечества должно стать завоевание Морозных земель, где можно добывать нефть. Перемены даются нелегко, и не всем слоям общества нравятся новые варианты развития».

Во Frostpunk 2 пользователей ждут конфликты между фракциями, в которых объединились разные люди со своими убеждениями. Игрокам придётся поддерживать порядок и выбирать собственную политическую линию. А усложнять управление городом будет усиливающийся холод и другие внешние факторы.

Анонс Frostpunk 2 прокомментировал руководитель разработки проекта Якуб Стокальский (Jakub Stokalski). По его словам, сиквел отметится выросшими масштабами по сравнению с первой частью, и в нём уделят больше внимания всем аспектам.

Однако 11 bit studios не планирует разрабатывать прямое продолжение: «Наша цель — создать для игроков огромную вселенную, где можно бесконечно принимать решения, создавая собственное общество и город ему под стать. И расхлёбывать последствия, само собой».

Стокальский также упомянул, что в сиквеле будут такие же конфликты, как и в первой части, но теперь игрокам придётся бороться ещё и с «собственной природой». О чём именно идёт речь, пока неизвестно.

Frostpunk 2 выйдет на ПК (Steam, EGS, GOG). Сроки релиза не раскрываются.



