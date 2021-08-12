Bomb Rush Cyberfunk оказалась временным консольным эксклюзивом Switch, но ненадолго

Независимая нидерландская студия Team Reptile в рамках августовского выпуска Indie World Showcase представила новый трейлер своего фанкового граффити-экшена Bomb Rush Cyberfunk.

Bomb Rush Cyberfunk оказалась временным консольным эксклюзивом Switch, но ненадолго

Источник изображения: Team Reptile

Напомним, события Bomb Rush Cyberfunk разворачиваются в мегаполисе альтернативного будущего. Игрокам в проекте достанется роль уличного художника, который стремится стать лучшим в городе.

Обнародованный ролик Bomb Rush Cyberfunk длится чуть больше 30 секунд и примерно наполовину состоит из уже показанных в предыдущем официальном трейлере кадров. Кроме того, на презентации продемонстрировали около минуты геймплея.

Помимо прочего, видео подтверждает ещё одну целевую платформу Bomb Rush Cyberfunk — одновременно с ПК (Steam) в 2022 году игра появится на Nintendo Switch, тогда как на других консолях выйдет «примерно на неделю позже».

Bomb Rush Cyberfunk позиционируется разработчиками в качестве духовного наследника аркадной Jet Set Radio. Саундтрек для новой игры пишет Хидеки Наганума (Hideki Naganuma) — композитор Jet Set Radio и Jet Set Radio Future.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Популярный эмулятор консоли PlayStation 3 получил поддержку технологии масштабирования AMD FSRПопулярный эмулятор консоли PlayStation 3 получил поддержку технологии масштабирования AMD FSR
Мобильная My Friend Pedro: Ripe for Revenge уже привлекла более 1 млн игроковМобильная My Friend Pedro: Ripe for Revenge уже привлекла более 1 млн игроков
Google размышляла над покупкой Epic Games во время спора из-за FortniteGoogle размышляла над покупкой Epic Games во время спора из-за Fortnite
Ultima Underworld и Syndicate стали бесплатными в GOG на месяцUltima Underworld и Syndicate стали бесплатными в GOG на месяц
Второй эпизод пошаговой ролевой игры Fantasian выйдет в ближайшую пятницу
Блок рекламы


Похожие новости
К Outer Wilds действительно выпустят дополнение Echoes of the Eye, а Switch-версия выйдет позже обещанногоК Outer Wilds действительно выпустят дополнение Echoes of the Eye, а Switch-версия выйдет позже обещанного
Реклама игры The Walking Dead: Survivors оказалась подозрительно похожей на постер Resident Evil 2Реклама игры The Walking Dead: Survivors оказалась подозрительно похожей на постер Resident Evil 2
Видеокарта Radeon RX 6800 XT оказалась до 12 % быстрее GeForce RTX 3080 в технодемо Unreal Engine 5Видеокарта Radeon RX 6800 XT оказалась до 12 % быстрее GeForce RTX 3080 в технодемо Unreal Engine 5
Слухи: новая BioShock будет эксклюзивом PlayStation — возможно, временнымСлухи: новая BioShock будет эксклюзивом PlayStation — возможно, временным
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Хулиганское приключение Sludge Life доберётся до Steam и Nintendo Switch в начале июняХулиганское приключение Sludge Life доберётся до Steam и Nintendo Switch в начале июня
Nintendo запасла достаточно полупроводников для производства Switch. Но дефицит не исключёнNintendo запасла достаточно полупроводников для производства Switch. Но дефицит не исключён
Слухи: SEGA переиздаст Sonic Colors на PS4, Xbox One и SwitchСлухи: SEGA переиздаст Sonic Colors на PS4, Xbox One и Switch
Secret Neighbor выйдет на PS4, Switch и iOSSecret Neighbor выйдет на PS4, Switch и iOS
«Возможная» только на Stadia королевская битва Super Bomberman R Online выйдет на ПК и консолях в этом году«Возможная» только на Stadia королевская битва Super Bomberman R Online выйдет на ПК и консолях в этом году
Последние новости
Подгружаем последние новости