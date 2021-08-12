Bomb Rush Cyberfunk оказалась временным консольным эксклюзивом Switch, но ненадолго

Независимая нидерландская студия Team Reptile в рамках августовского выпуска Indie World Showcase представила новый трейлер своего фанкового граффити-экшена Bomb Rush Cyberfunk.

Источник изображения: Team Reptile

Напомним, события Bomb Rush Cyberfunk разворачиваются в мегаполисе альтернативного будущего. Игрокам в проекте достанется роль уличного художника, который стремится стать лучшим в городе.

Обнародованный ролик Bomb Rush Cyberfunk длится чуть больше 30 секунд и примерно наполовину состоит из уже показанных в предыдущем официальном трейлере кадров. Кроме того, на презентации продемонстрировали около минуты геймплея.

Помимо прочего, видео подтверждает ещё одну целевую платформу Bomb Rush Cyberfunk — одновременно с ПК (Steam) в 2022 году игра появится на Nintendo Switch, тогда как на других консолях выйдет «примерно на неделю позже».

Bomb Rush Cyberfunk позиционируется разработчиками в качестве духовного наследника аркадной Jet Set Radio. Саундтрек для новой игры пишет Хидеки Наганума (Hideki Naganuma) — композитор Jet Set Radio и Jet Set Radio Future.



