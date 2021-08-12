S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl создаётся на движке Unreal Engine 5, а GSC заключила партнёрство с Koch Media

Студия GSC Game World ещё после публикации первого трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl сообщила, что игра создаётся на движке Unreal Engine. Однако компания долго скрывала, какая именно его итерация используется при производстве. Этой информацией разработчики поделились лишь сейчас.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl создаётся на движке Unreal Engine 5, а GSC заключила партнёрство с Koch Media

Источник изображений: GSC Game World

В микроблоге Unreal Engine появилось следующее сообщение: «Жарко не только из-за погоды — за последние несколько месяцев мы познакомились с более чем 80 играми на Unreal Engine, которые выйдут в ближайшее время. Загляните в наш блог, посвящённый летним играм, чтобы узнать больше информации и посмотреть трейлеры каждого проекта». На сообщение отреагировала GSC Game World. Представители студии написали: «Эй, Unreal Engine, не стесняйтесь упоминать, что мы работаем с UE5».

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl создаётся на движке Unreal Engine 5, а GSC заключила партнёрство с Koch Media

Процесс разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на Unreal Engine 5

Напомним, пятая итерация движка от Epic Games вышла в ранний доступ в конце мая 2021 года. Главными особенностями Unreal Engine 5 стали виртуализированная геометрия Nanite, которая упрощает импорт исходных изображений в движок, и Lumen — динамическое решение для глобального освещения, реагирующее на изменения сцены.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl создаётся на движке Unreal Engine 5, а GSC заключила партнёрство с Koch Media

Также стоит отметить, что распространением физических версий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на глобальном рынке займётся Koch Media. О сотрудничестве GSC Game World с упомянутым издательством сообщил портал Gematsu.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и S. Согласно майской утечке, игра пробудет консольным эксклюзивом платформ Microsoft три месяца.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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