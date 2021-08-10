«Ждать осталось не так долго, обещаем»: разработчики Atomic Heart объяснили, почему не могут назвать дату выхода

Команда разработчиков постапокалиптического боевика Atomic Heart из московской студии Mundfish опубликовала в официальном Discord-канале игры подборку ответов на вопросы фанатов.

«Ждать осталось не так долго, обещаем»: разработчики Atomic Heart объяснили, почему не могут назвать дату выхода

Источник изображений: Steam

Первым делом создатели признались, что на данном этапе не могут назвать дату выхода Atomic Heart из-за многочисленных факторов вроде перевода игры на другие языки. Кроме того, в команде не хотят давать пустые обещания.

«Но вы должны знать главное: мы никогда ранее не говорили фразы “Игра готова, сейчас она находится на этапе полировки и финальной сборки”. И вот, совсем недавно, эту фразу мы сказали. Ждать осталось не так долго, обещаем», — заверили в Mundfish.

«Ждать осталось не так долго, обещаем»: разработчики Atomic Heart объяснили, почему не могут назвать дату выхода

Осилить открытый мир Atomic Heart без транспорта может быть проблематично

Ближе к релизу авторы раскроют и системные требования Atomic Heart, потому как «до самого последнего дня» будут делать «всё возможное», чтобы оптимизация «порадовала игроков с низкими конфигурациями железа».

Также создатели заверили, что не собираются отказываться от версий для консолей прошлого поколения (на PS4 у проекта «хорошие стабильные показатели»), как и от планов по достижению геймплея без загрузочных экранов.

«Ждать осталось не так долго, обещаем»: разработчики Atomic Heart объяснили, почему не могут назвать дату выхода

Активная разработка Atomic Heart началась в 2018 году

Несмотря на строгий линейный сюжет, в Atomic Heart будет две концовки: ближе к финалу игроку предстоит сделать «важный нравственный выбор». В игре также появятся известные исторические личности, но с поправкой на альтернативный антураж.

Чего у Atomic Heart не будет, так это анонсов дополнений до релиза: «О DLC подумаем, когда подарим вам основную игру: кое-какие вещи из основной кампании нам пришлось убрать, [так что], возможно, они получат новую жизнь позже».

«Ждать осталось не так долго, обещаем»: разработчики Atomic Heart объяснили, почему не могут назвать дату выхода

Напоследок разработчики намекнули, что следующая демонстрация Atomic Heart окажется геймплейной. Отрывки игрового процесса авторы показывали и раньше, но полноценной презентации до сих пор не было.

Atomic Heart создаётся для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В конце июня Mundfish угодила в неприятную ситуацию: трейлер проекта с E3 2021 заблокировали из-за жалобы на нарушение авторских прав. Конфликт до сих пор не решён.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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