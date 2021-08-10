Второй эпизод пошаговой ролевой игры Fantasian выйдет в ближайшую пятницу

Основанная создателем Final Fantasy Хиронобу Сакагути (Hironobu Sakaguchi) студия Mistwalker у себя в микроблоге объявила дату выхода второго эпизода своей пошаговой ролевой игры Fantasian.

Второй эпизод пошаговой ролевой игры Fantasian выйдет в ближайшую пятницу

Источник изображения: IGN

Напомним, первая часть Fantasian дебютировала в Apple Arcade (macOS, iOS, tvOS) ещё в начале апреля, а релиз второй до недавнего времени ожидался на протяжении последней половины текущего года.

Как было объявлено, Fantasian станет единым целым в ближайшую пятницу, то есть уже 13 августа — в этот день игра получит обновление, которое добавит контент недостающего эпизода.

Сообщается, что вторая половина Fantasian содержит больше квестов, чем первая, и предлагает занятий на 40?60 часов. Для сравнения: продолжительность первой части составляет от 20 до 30 часов.

В частности, игроков ждут более 50 новых диорам, 34 композиции от Нобуо Уэмацу (Nobuo Uematsu), опция смены членов отряда прямо во время боя и расширенное древо прокачки.

Fantasian повествует о юноше Лео, который в поисках своего отца попадает в разные измерения, теряет память и встречает галерею ярких персонажей. Примечательно, что случайные сражения в игре можно «отложить».

Ранее стало известно, что Fantasian может оказаться последним полноценным проектом как Сакагути, так и Уэмацу. В качестве причин отхода от дел оба творца назвали проблемы со здоровьем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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