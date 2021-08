Мобильная My Friend Pedro: Ripe for Revenge уже привлекла более 1 млн игроков

Шведская студия DeadToast Entertainment у себя в микроблоге сообщила о первых успехах своего мобильного экшен-платформера My Friend Pedro: Ripe for Revenge, вышедшего на прошлой неделе.

Источник изображения: Devolver Digital

Напомним, My Friend Pedro: Ripe for Revenge дебютировала 5 августа текущего года на устройствах под управлением iOS и Android. Игра распространяется по условно-бесплатной модели.

Как стало известно из публикации DeadToast Entertainment, за первые дни с момента премьеры My Friend Pedro: Ripe for Revenge количество её загрузок в AppStore и Play Маркет превысило 1,25 млн.

Big thanks to the over 1.25 million players that jumped in to save a banana’s family so far! pic.twitter.com/Wcn0bXJDPS

— My Friend Pedro ?? (@deadtoast_com) August 8, 2021