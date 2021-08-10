Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S

Корпорация Microsoft и студия Ninja Theory выпустили обновление мистического приключенческого экшена Hellblade: Senua’s Sacrifice для Xbox Series X и Xbox Series S. «Оживите путешествие Сенуа и познакомьтесь с её миром новыми глазами», — говорится в трейлере.

Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S

Источник: Ninja Theory

Обновление добавило в Hellblade: Senua’s Sacrifice на Xbox Series X и Xbox Series S режим повышенного разрешения и трассировку лучей DirectX, а также улучшило графику. К сожалению, пока что ни Microsoft, ни Ninja Theory не опубликовали подробности новой версии.

Анонс обновления совпал с четвёртой годовщиной Hellblade: Senua’s Sacrifice, которая вышла 8 августа 2017 года на ПК и PlayStation 4. На Xbox One игра поступила в продажу в апреле 2018-го, а на Nintendo Switch — годом позже. Проект получил пять наград BAFTA.

Hellblade: Senua’s Sacrifice рассказывает о путешествии кельтской воительницы Сенуи к самой Хеле — повелительнице мира мёртвых в скандинавской мифологии, — чтобы вернуть к жизни своего возлюбленного. По дороге ей предстоит сразиться с несколькими богами и преодолеть множество трудностей.

Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S

Источник: Ninja Theory

В настоящее время идёт разработка продолжения Hellblade: Senua’s Sacrifice. Senua’s Saga: Hellblade II выйдет на ПК, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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