Ultima Underworld и Syndicate стали бесплатными в GOG на месяц

Ultima Underworld и Syndicate стали бесплатными в GOG на месяц

В июне Ultima Underworld и Syndicate были удалены из цифрового магазина GOG по запросу EA. Издатель не назвал причин для неожиданного снятия классических игр с продажи. Пользователи подумали, что компания планирует обновить старые проекты или сделать их эксклюзивом Origin. Теперь же обе франшизы вернулись в продажу в GOG, и до 3 сентября четыре игры можно бесплатно добавить в свою библиотеку.

EA отметила, что теперь проекты останутся в магазине надолго. Издатель был рад слышать, что геймеры все ещё заинтересованы в классике, и поэтому почти целый месяц Syndicate Plus, Syndicate Wars, и Ultima Underworld 1+2 будут бесплатными.

Ultima Underworld относится к ролевой серии Ultima и является ответвлением от её основных номерных частей — события происходят в том же вымышленном фэнтезийном мире. Серия тактических стратегий Syndicate рассказывает о киберпанковом будущем, где власть захватили могущественные корпорации.

Пользователи, которые приобрели эти игры до того, как они стали бесплатными, могут оформить возврат средств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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