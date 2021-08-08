Valve подготовит Steam Deck API для быстрой оптимизации игр разработчиками

Дизайнер Лоуренс Ян (Lawrence Yang) из команды разработки консоли Valve Steam Deck заявил, что в настоящий момент для неё готовится API. Это существенно упростит задачу создателям игр, стремящимся обеспечить оптимизацию под новое устройство.

Valve подготовит Steam Deck API для быстрой оптимизации игр разработчиками

Источник: pcgamer.com

Господину Яну задали вопрос относительно создания игр под портативную консоль Steam Deck — предложит ли Valve разработчикам какие-либо возможности автоматической оптимизации, как это реализовано в инструментах панели управления NVIDIA GeForce Experience. Ответ был утвердительным: «У нас будет нечто подобное этому. Будет API, который разработчики смогут вызвать, чтобы сказать: „Это Steam Deck? Если да, используем эти настройки“. Существует множество инструментов, которые разработчики игр уже используют, чтобы получить, например, настройки разрешения монитора. Во многих случаях они сразу делают как нужно. Например, если разрешение 1280x800, то у меня есть режим 16:10, начнём с него. Но нечто вроде этого уже... то, что мы планируем сделать».

Данный инструмент упростит оптимизацию под соотношение сторон 16:10, разрешение 800p и предложит ряд других возможностей. Однако, отметил господин Ян, в конечном итоге только разработчики принимают решение, использовать инструмент от Valve или нет — даже игровому гиганту не под силу полностью решить данный вопрос своими силами.

К примеру, у Valve уже есть мощное решение Steam Input API, благодаря которому разработчикам не приходится обеспечивать поддержку большого числа игровых контроллеров, и это станет ещё одним фактором в пользу совместимости игр со Steam Deck.

«Одно из преимуществ состоит в том, что у нас есть полный контроль над аппаратной и программной частью, над всем, и мы точно знаем их характеристики. Поэтому разработчик, желающий убедиться в полной совместимости и точно знающий спецификации, сможет под них подстроиться. Если захочет. В качестве дополнительного преимущества... вам больше не придётся гуглить обновления драйверов и обладать кучей компьютерных устройств. Мы позаботились обо всём этом сами, всё работает хорошо в простом и удобном корпусе», — заключил Лоуренс Ян.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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