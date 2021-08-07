Нераспечатанная копия Super Mario Bros. продана за рекордные $2 млн

Нераспечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. был приобретён коллекционером за $2 млн. Это новый мировой рекорд за подобный товар — предыдущий был поставлен всего месяц назад, когда за копию Super Mario 64 заплатили $1,56 млн.

Нераспечатанная копия Super Mario Bros. продана за рекордные $2 млн

Источник: engadget.com

Игра была реализована не на аукционе, а на площадке Rally. По данным компании, упаковка получила рейтинг 9,8 A+ по версии Wata Scale — это значит, что товар в «исключительном» состоянии. Примечательна не только цена, но и способ реализации раритета. Rally позиционирует себя как платформу «инвестиций в альтернативные активы». Компания закупает предметы, интересующие коллекционеров, после чего размещает «первичные предложения», в рамках которых люди могут покупать доли в стоимости этих товаров. Когда коллекционер изъявляет желание приобрести что-либо у Rally, компания рассылает предложение владельцам долей, и они голосуют по данному вопросу.

Данная копия Super Mario Bros. была приобретена компанией в апреле 2020 года по ориентировочной цене $140 тыс. В том же году инвесторы отклонили предложение в $300 тыс. И даже когда была предложена сумма в $2 млн, многие не захотели расставаться с товаром — четверть голосов были за то, чтобы отклонить предложение.

Картриджи с классическими играми очень сильно дорожают со временем. Буквально за несколько дней до предыдущего рекорда с $1,56 млн за Super Mario 64 была продана ещё одна копия классической игры — раритетный картридж The Legend of Zelda, выпущенный в 1987 году, принёс своему владельцу $870 тыс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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