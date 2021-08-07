Google размышляла над покупкой Epic Games во время спора из-за Fortnite

Согласно недавно опубликованным судебным документам, Google рассматривала возможность покупки Epic Games в то время, когда между компаниями возник конфликт из-за игры Fortnite для Android. Компания Epic подала против Google антимонопольную жалобу, которую обновила в прошлом месяце, добавив новые подробности, демонстрирующие отношение Google к конкуренции на платформе Android.

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Epic Games утверждает, что Google увидела угрозу в её планах обойти комиссию Play Маркет путём распространения Fortnite по другим каналам. В иске цитируется фрагмент внутреннего документа Google , в котором планы Epic называются «заразой», угрожающей поисковому гиганту. Компания разработала серию внутренних проектов для борьбы с этой «заразой», которой она опасалась из-за усилий Epic по предложению потребителям конкурентоспособных альтернатив. Google даже рассматривала возможность приобретения Epic Games полностью или частично, чтобы подавить эту угрозу. Тем не менее, Epic подтвердила, что Google никогда не обращалась к ней напрямую с этим предложением.

Epic также заявила, что Google навязывала ей «специальную сделку» по запуску Fortnite в своём магазине приложений. Один из менеджеров поискового гиганта связался с вице-президентом Epic, чтобы оценить интерес компании к этой сделке. Среди аргументов, которые должны были склонить Epic к сотрудничеству присутствовали заявления о том, что загрузка Fortnite из любых источников кроме Play Маркет станет для пользователей «откровенно ужасным опытом», и что большинство из них в конечном счёте откажется от попыток установить игру. Epic утверждает, что Google прекрасно понимает, что уйма препятствий, которые она создаёт для пользователей, пытающихся загружать приложения из сторонних источников, защищают её монополию на распространение ПО и ограничивают возможность разработчиков распространять свои продукты.

theverge.com

Во внутреннем документе сотрудник Google объяснил, что затруднения при установки ПО из сторонних источников не просто является неприятным опытом, а и непреодолимым препятствием для многих пользователей, из-за чего Fortnite вполне способна потерпеть неудачу, если Epic не согласится на сделку.

Google отрицает все обвинения, заявляя, что никак не ограничивает пользователей в выборе источников для загрузки ПО . Компания отмечает, что Fortnite по-прежнему доступна для Android, однако не может быть опубликована в Play Маркет, поскольку нарушает правила магазина. Напомним, что Epic подала в суд на Google и Apple в прошлом году после того, как представила собственную платёжную систему для Fortnite. Это вынудило обе компании изъять игру из фирменных магазинов приложений.



