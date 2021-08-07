Первые обзоры портативной консоли Steam Deck: консоль получилось удобной и весьма производительной

Менее месяца назад Valve представила портативную консоль Steam Deck, основанную на платформе AMD Zen 2 и RDNA 2. Пользователи проявили огромный интерес к устройству, запуск которого компания отложила до второго квартала следующего года. Теперь предсерийные образцы новинки попали в руки обозревателей, которые рассказали, чего стоит ждать от Steam Deck.

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По словам обозревателей, устройство вживую выглядит заметно больше, чем кажется на картинках. По сравнению с Nintendo Switch консоль кажется огромной, а её вес составляет внушительные 666,78 грамма. Тем не менее, этот вес достаточно удобно распределён, благодаря чему устройство хорошо лежит в руках. Сама Valve заявляет, что Steam Deck была разработана с прицелом на длительные игровые сессии, поэтому эргономике уделялось особое внимание. Элементы управления расположены очень удобно и не требуют длительного привыкания, а также обеспечивают отличную тактильную отдачу. Стоит отметить, что под каждым из джойстиков располагаются сенсорные площадки.

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В основу устройства лёг APU AMD, совмещающий четырёхъядерный восьмипоточный процессор Zen 2 c графикой RDNA 2 с восемью вычислительными блоками. Чип работает в связке с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. В базовой версии используется 64-Гбайт накопитель eMMC, в то время как самая продвинутая оснащена 512-Гбайт SSD.

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Что касается реальной производительности в играх, она на довольно высоком для портативной консоли уровне. Обозреватели отмечают, что требовательные игры автоматически устанавливают низкие настройки графики. Control запустилась в родном для консоли разрешении 1280 ? 800 с низкой детализацией и выдавала немногим больше 30 кадров в секунду. Однако при ручном переключении на средние настройки игра демонстрировала вполне привлекательную картинку, хоть иногда и случались подтормаживания. Стоит отметить, что игра запускалась с карты памяти, что не лучшим образом сказывалось на производительности.

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Halo 4 гораздо лучше использовала железо консоли. Игра запускалась со встроенного SSD и демонстрировала хорошую частоту кадров даже при включённом сглаживании. The Witcher 3 очень хорошо работала на Steam Deck на средних настройках, хотя в динамичных сценах случались подтормаживания. Под сильной нагрузкой консоль ощутимо шумит вентиляторами, которые, тем не менее, хорошо справляются со своей работой, поддерживая комфортную температуру корпуса.

В целом, обозреватели отмечают, что очень требовательные игры с высококлассной графикой будут работать с частотой около 30 кадров в секунду. Хиты прошлых лет обеспечат гораздо более высокую частоту кадров и позволят установит высокие настройки графики.

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Консоль воспроизводит качественный, чёткий и громкий звук через встроенные динамики. Кроме того, к ней можно подключить как беспроводные, так и проводные наушники с 3,5-мм разъёмом. Steam Deck поддерживает подключение внешних геймпадов и позволяет полноценно играть в многопользовательские игры. Кроме того, консоль можно подключить к монитору, чтобы насладиться играми на большом экране. Стоит также отметить, что Valve предусматривает самостоятельную замену встроенного накопителя и, возможно, других компонентов пользователями.

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Steam Deck работает под управлением операционной системы SteamOS 3.0. Обозреватели отмечают, что оболочка интуитивно понятна, однако ПО пока «сырое» и имеет ряд недоработок. В некоторых играх на экране периодически отображается курсор, а также случаются другие мелкие неприятности, которые, по словам Valve, будут устранены в финальной версии консоли.



