Популярный эмулятор консоли PlayStation 3 получил поддержку технологии масштабирования AMD FSR

С тех пор, как AMD открыла исходный код технологии интеллектуального масштабирования изображения в играх FidelityFX Super Resolution (FSR), многие разработчики и энтузиасты начали адаптировать её под свои проекты. Ранее AMD сообщила, что технология в теории может поддерживаться очень многими платформами, включая старые и давно забытые. Таким образом, появление FidelityFX Super Resolution на приставке PlayStation 3 было лишь вопросом времени.

Здесь нужно уточнить, что идёт о поддержке FSR не самой консолью, а эмулятором RPCS3, позволяющим запускать игры для PlayStation 3 на ПК на базе Windows, Linux или BSD. Разработчики ПО с открытым исходным кодом через свою страницу в Twitter сообщили, что новая версия RPCS3 теперь тоже поддерживает технологию масштабирования AMD. Пользователи могут активировать её через настройки эмулятора, а затем выбрать нужный уровень масштабирования.

You can enable it on Settings -> GPU pic.#twitter#.com/BIvN3BojIK

