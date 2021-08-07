Популярный эмулятор консоли PlayStation 3 получил поддержку технологии масштабирования AMD FSR

С тех пор, как AMD открыла исходный код технологии интеллектуального масштабирования изображения в играх FidelityFX Super Resolution (FSR), многие разработчики и энтузиасты начали адаптировать её под свои проекты. Ранее AMD сообщила, что технология в теории может поддерживаться очень многими платформами, включая старые и давно забытые. Таким образом, появление FidelityFX Super Resolution на приставке PlayStation 3 было лишь вопросом времени.

Здесь нужно уточнить, что идёт о поддержке FSR не самой консолью, а эмулятором RPCS3, позволяющим запускать игры для PlayStation 3 на ПК на базе Windows, Linux или BSD. Разработчики ПО с открытым исходным кодом через свою страницу в Twitter сообщили, что новая версия RPCS3 теперь тоже поддерживает технологию масштабирования AMD. Пользователи могут активировать её через настройки эмулятора, а затем выбрать нужный уровень масштабирования.

You can enable it on Settings -> GPU pic.#twitter#.com/BIvN3BojIK — RPCS3 (@rpcs3) August 6, 2021

Эмулятор PS3 для ПК очень процессорозависим, поэтому эффективность от использования FSR здесь может быть не такой заметной, как от мощностей GPU. А в играх, не немеющих поддержки сглаживания, при активации FSR может наблюдаться усиление эффекта пикселизации изображения, поскольку технологический конвейеру FSR включается именно после сглаживания. Эффект может распространяться на все элементы игры, включая игровой интерфейс.

Согласно официальному сайту разработчиков эмулятора RPCS3, около 62 % игр для PS3 поддерживают FSR, в 31 % игровых тайтлов наблюдаются баги изображений, а в оставшихся 6 % игр технологиях не работает.



