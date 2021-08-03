Осенью выйдет лишь урезанная версия eFootball с ограниченным числом команд и режимов

Чуть меньше двух недель назад Konami объявила об изменениях в серии PES (Pro Evolution Soccer). Новый проект во франшизе называется eFootball и распространяется по условно-бесплатной схеме. Его релиз должен состояться «ранней осенью», однако в этот период запустится лишь сильно урезанная версия футбольного симулятора с ограниченным количеством контента.

Источник изображения: Konami

Соответствующее заявление разработчики сделали в микроблоге игры. Они опубликовали ответы на популярные вопросы поклонников. В частности, фанаты поинтересовались: «Запуск “ранней осенью” — в основном демо?» Создатели ответили: «Во многом да. Мы хотим, чтобы люди как можно скорее познакомились с eFootball, поэтому запустим ограниченное количество команд и режимов. Точные детали появятся позже». Авторы также добавили, что в версии на запуске будут локальные матчи и возможность состязаться с искусственным интеллектом.

Источник изображения: OnyxGame

eFootball выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Позже проект появится на устройствах под управлением iOS и Android. Кроссплей между всеми заявленными платформами реализуют зимой, когда начнут проходить первые турниры.



