В декабре PS5 начнёт поддерживать переменную частоту обновления изображения (VRR)

В декабре PS5 начнёт поддерживать переменную частоту обновления изображения (VRR)

По последним данным компания Sony планирует представить давно ожидаемую любителями видеоигр функцию. В декабре консоль PS5 сможет обеспечивать переменную частоту обновления изображения (VRR).

psu.com

По словам главы Value Electronics Роберта Зона (Robert Zohn), занимающегося интеграцией аудио- и видеосистем любого уровня, ожидаются изменения CEC-протокола (Consumer Electronics Control), являющегося частью спецификаций HDMI-интерфейса (включая протоколы CEC-Link, Arc и eArc). До обновления HDMI компания Sony намерена подождать с внедрением VRR.

В недавнем интервью Зон рассказал о возможном апгрейде, связанном с технологией VRR для телевизоров, вероятно, одновременно появится и давно обещанное обновление для консолей. Известно, что аналогичную технологию уже успешно поддерживают Xbox Series X/S.

«Я немного поговорил кое с кем о долгожданном апгрейде до VRR в моделях x900h, x90 и x95 и всех прочих телевизорах 2021 года (последние модели Sony с HDMI 2.1) — он всё ещё намечен на декабрь этого года», заявил Зон. — «Они ждут обновления некоторых спецификаций протокола CEC для HDMI». По словам бизнесмена, инженеры Sony намерены подождать и посмотреть на изменения, которым подвергнется интерфейс HDMI.

Также представитель Value Electronics не исключил проблем с чипами — например, недавно появились данные об аппаратных дефектах HDMI-плат у некоторых производителей аудиотехники. Sony намерена исключить подобные проблемы. Упоминается, что в этом отношении владельцам моделей прошлого года XH-9xxx беспокоиться не о чем.

Как часто бывает, многие проблемы у пользователей возникают по вине «закрытости» производителей — пока достоверно неизвестно, почему давно обещанные функции пока так и не появились.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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