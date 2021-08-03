Китайские СМИ назвали онлайн-игры «опиумом для души». Акции интернет-гигантов упали

Акции Tencent и NetEase упали на 10% после того, как государственное СМИ сравнило онлайн-игры с наркотиками, пишет BBC

Фото: reuters.com

Economic Information Daily, китайское государственное СМИ , опубликовало статью о зависимости от интернет-игр и их негативном влиянии на общество.

В качестве примера они привели популярную в Китае игру Honor of Kings от Tencent, заявив, что ученики играют в нее до восьми часов в день и призвали государство усилить контроль над отраслью.

«Мы не можем позволить ни одной отрасли, ни одному спорту развиваться таким образом, чтобы это уничтожило целое поколение», — заявило издание, сравнив онлайн-игры с «опиумом для души».

Tencent уже объявила, что введет новые меры по ограничению доступа детей к Honor of Kings. В будущем, по словам компании, они распространят эти меры на все свои игры.

Ранее

Акции Tencent уже упали на прошлой неделе, когда правительство заставило их отказаться от эксклюзивных соглашений по лицензированию музыки. Этот шаг был направлен на противодействие доминированию компании на музыкальном рынке страны. Сейчас Tencent контролирует 80% эксклюзивных прав на стриминг музыки.

30 июля Министерство промышленности и информатизации Китая приказало 25 BigTech компаниям, в том числе Alibaba и Tencent, исправить проблемы с безопасностью данных и защитой потребителей.

26 июля правительство Китая ввело новые правила для частных образовательных компаний, вызвав многомиллиардное падение акций китайских компаний.