Видео: гитарное соло, потусторонние измерения и персонажи в геймплейной демонстрации The Artful Escape

На YouTube-канале GamesRadar+ опубликовали 9-минутную геймплейную демонстрацию музыкального платформера The Artful Escape. В ролике показали изучение реального мира и потусторонних измерений, общение с персонажами, динамичные забеги с препятствиями и прочее.

Источник изображения: Steam

Начинается видео с момента, где главный герой Фрэнсис Вендетти стоит на краю скалы, а потом решает исполнить гитарное соло. Затем события перемещаются в небольшой городок, по которому расклеены афиши концерта протагониста. Все билеты разобраны, однако у Фрэнсиса есть проблема — ему нужно найти сценический образ.

Ради выполнения поставленной цели главный герой пускается в психоделическое путешествие по разным измерениям. Во многих из них присутствуют платформенные этапы, где главный герой должен преодолевать препятствия с помощью музыки. Композиции создают мосты через ущелья и даже помогают далеко прыгать.

Потусторонние миры также порадуют встречами с очень необычными персонажами. Например, в ролике показано, как протагонист столкнулся с существом отталкивающего вида, с мозгом вместо головы и конечностями, похожими на лапы паука. Однако этот персонаж оказался на удивление приятным собеседником. В разговоре с ним главный герой может выбирать разные ответы из списка.

The Artful Escape выйдет 9 сентября 2021 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Позже она доберётся до устройств под управлением iOS (Apple Arcade).



