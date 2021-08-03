Авторы TES: Arena и Daggerfall показали первый тизер-трейлер The Wayward Realms — ролевой игры своей мечты

Независимая студия OnceLost Games, учреждённая выходцами из Bethesda Game Studios, представила дебютный тизер-трейлер The Wayward Realms — своей масштабной фэнтезийной ролевой игры.

Источник изображений: Steam

События The Wayward Realms развернутся на состоящем из сотни «реалистично масштабированных» островов Архипелаге, где выскочки, фракции, династии и королевства сражаются за место под солнцем.

Разработчики обещают огромный процедурно генерируемый мир с детализированной мифологией, крупными городами на сотни и тысячи NPC (люди, эльфы, орки, дворфы и другие расы), лесами, горными цепочками, болотами и океанами.

В The Wayward Realms пользователи смогут создать своего персонажа (определить внешность, класс, способности), собственные заклинания, зелья и зачарования, а также «изменить ход истории», если проявят себя.

Другие персонажи и фракции будут реагировать на действия геймера и отталкиваться от них при планировании своего следующего шага. Сообщается, что благодаря виртуальному мастеру ни одно прохождение The Wayward Realms не будет похоже на другое.

Первые скриншоты The Wayward Realms

При этом The Wayward Realms позиционируется OnceLost Games как представитель нового класса The Grand RPG («великих RPG»). Авторы грозят небывалыми ощущениями от «решений, последствий, масштаба и ролевой составляющей».

The Wayward Realms создаётся для ПК (Steam) на Unreal Engine 5 и пока не имеет даже сроков выхода. Проектом руководят Тед Петерсон (Ted Peterson) и Джулиан Лефэй (Julian LeFay), приложившие руку к The Elder Scrolls: Arena и Daggerfall.



