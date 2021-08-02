Ярость на улицах и не думала утихать: культовой серии Streets of Rage исполнилось 30 лет

Оригинальная Streets of Rage поступила в продажу 2 августа 1991 года для приставки Sega Mega Drive и только на территории Японии. Таким образом, сегодня, 2 августа, культовой серии beat ‘em up-ов исполнилось ровно 30 лет.

Источник изображения: Sega

С поздравлениями знаменитой франшизе уже выступили Dotemu и Lizardcube, имеющие непосредственное отношение к развитию Streets of Rage в наши дни — обе студии принимали участие в разработке Streets of Rage 4.

«В 1991 году первая Streets of Rage вышла и собрала вокруг себя сообщество фанатов beat ‘em up. На дворе уже 2021-й, и эти же самые игроки выросли, но их страсть и воспоминания никуда не делись», — уверены в Dotemu.

В Lizardcube с трудом осознают, как быстро летит время: «Не можем поверить, что прошло 30 лет с тех пор, как мы впервые встретили Акселя, Блейз и Адама и дали неправильный ответ Мистеру Иксу!»

А композитор Streets of Rage Юдзо Косиро (Yuzo Koshiro) по случаю юбилея решил прояснить, как на самом деле произносится название одного из самых известных приёмов Акселя: не Grand Upper, а Ground Upper из-за соприкосновения с землёй.

Happy 30th anniversary the Streets of Rage message pic.twitter.com/rYNpQroMJd — Yuzo Koshiro (@yuzokoshiro) August 2, 2021

Первые три части Streets of Rage вышли за сравнительно небольшой период с 1991 по 1994 годы, после чего серия ушла на долгий перерыв — между третьей и четвёртой играми прошло более 25 лет.

Streets of Rage 4 вышла в апреле 2020 года на PC (Steam, GOG), PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а в июле 2021-го добралась до Stadia. Возвращение получилось успешным: 2,5 млн проданных копий и рейтинг не ниже 82 из 100% на Metacritic.



