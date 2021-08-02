«Сделай нас единым целым»: на сайте ремейка Dead Space нашли любопытную отсылку к оригинальной игре

На мероприятии EA Play Live 2021 студия EA Motive и издательство Electronic Arts анонсировали ремейк первой Dead Space. Сразу после этого на сайте ЕА появилась официальная страница игры, на которой разработчики спрятали любопытную отсылку. Её сумел обнаружить и расшифровать посетитель форума Reddit под псевдонимом Dead96m.

«Сделай нас единым целым»: на сайте ремейка Dead Space нашли любопытную отсылку к оригинальной игре

Источник изображения: Electronic Arts

В верхней части официальной страницы грядущего ремейка присутствует зацикленное видео. На нём показан корабль «Ишимура», который застрял в космосе и мигает красными огнями, посылая запрос о помощи. Dead96m заметил, что сигналы имеют определённую последовательность. Он использовал знания азбуки Морзе и обнаружил скрытую «пасхалку».

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Расшифровка долгих и коротких знаков, которые передаются через мигания, сложилась в английскую фразу Make us Whole («Сделай нас единым целым»). Именно так называлось достижение за прохождение оригинальной игры, но и в самой Dead Space указанное словосочетание повторяется не один раз. Его часто проговаривали обезумевшие под влиянием Обелиска люди.

Ремейк Dead Space выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S, дата и даже сроки релиза пока не сообщаются.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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