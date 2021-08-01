Разработкой ремейка Dead Space руководит бывший режиссёр Assassin’s Creed Valhalla

Бывший режиссёр Assassin’s Creed Valhalla Эрик Баптизат (Eric Baptizat) подтвердил, что он возглавил разработку ремейка Dead Space. Он перешёл в студию EA Motive в апреле 2021 года.

Разработкой ремейка Dead Space руководит бывший режиссёр Assassin’s Creed Valhalla

Источник: EA

За 16 лет в Ubisoft Баптизат успел поработать гейм-дизайнером Assassin’s Creed: Black Flag, Unity и Origins, а также режиссёром Valhalla.

Баптизат стал вторым опытным разработчиком из Ubisoft, который присоединился к EA Motive. В 2020 году пост креативного директора студии занял Роман Кампос-Ориола (Roman Campos-Oriola), который был творческим руководителем For Honor, ведущим дизайнером Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier и двух частей шутера Red Steel, вышедших только на Nintendo Wii.

Арт-директором ремейка Dead Space выступает Майк Язиджян (Mike Yazijian), ответственный за художественную составляющую Dead Space 2.

Разработчики планируют воссоздать материалы оригинальной игры, которые были вырезаны или не использовались. Например, некоторые уровни будут выполнены по первоначальному плану cтудии Visceral Games, который пришлось изменить из-за технических ограничений. Язиджян также хочет использовать часть идей, которые были подготовлены для сиквела, но не воплотились в жизнь.

Ремейк Dead Space выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Пока у проекта нет даты релиза.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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