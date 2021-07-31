В комедийный симулятор больницы Two Point Hospital добавили Соника и его друзей

Компания SEGA и студия Two Point объявили о выходе дополнительного контента для симулятора больницы Two Point Hospital в честь празднования 30-летней годовщины серии Sonic the Hedgehog. В бесплатный комплект вошли костюмы Соника, Эми, Наклза и Тейлза для персонала, а также тематические игровые предметы для обустройства больницы.

В комедийный симулятор больницы Two Point Hospital добавили Соника и его друзей

Источник: Two Point

Украшать помещения можно статуями Соника, узорчатыми коврами, подсолнухами и золотыми кольцами. Также сотрудники могут отдохнуть за игровыми автоматами, запустив классическую версию Sonic the Hedgehog.

Кроме того, разработчики объявили бесплатные выходные и на время снизили цену на игру и её дополнения:

  • период бесплатной игры в Steam пройдёт с 30 июля по 2 августа. Скидка 75 % на базовую версию игры и до 50 % на некоторые DLC продлится до 5 августа;
  • в Nintendo eShop (для Nintendo Switch) можно бесплатно поиграть до 3 августа. Скидка 30 % продлится до 8 августа;
  • дни бесплатной игры со статусом Gold в сервисе Xbox Live — до 1 августа. Скидка 30 % — до 9 августа.

Two Point Hospital доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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