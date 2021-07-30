Спидраннер первым в мире прошёл Sekiro: Shadows Die Twice вслепую и уложился в пять часов

Американский спидраннер под псевдонимом Mitchriz опубликовал на своём YouTube-канале запись трансляции, на которой умудрился пройти бескомпромиссный экшен Sekiro: Shadows Die Twice с завязанными глазами.

Спидраннер первым в мире прошёл Sekiro: Shadows Die Twice вслепую и уложился в пять часов

Источник изображения: Steam (Jun Ping)

Напомним, в начале февраля стример LilAggy, тоже специализирующийся на Sekiro: Shadows Die Twice, вслепую уже одолел последнего босса игры (по ссылке есть спойлеры), однако в случае с Mitchriz речь идёт о целом прохождении.

Впрочем, не без оговорок: спидраннер позволил себе наиболее короткий (с наименьшим количеством боссов) путь к концовке, а также не стал запрещать использовать полезные трюки и баги.

Несмотря на послабления, забег Mitchriz растянулся на четыре с половиной часа (4:35:13, если быть точным) и без досадных смертей не обошёлся: на одной лишь Обезьяне-страже энтузиаст пал пять раз, хотя чуть было не победил с первой попытки.

К «слепому» прохождению Sekiro: Shadows Die Twice спидраннер готовился порядка месяца — на Twitch-канале Mitchriz можно найти трансляции его тренировок общей продолжительностью более 100 часов.

В ходе забега энтузиаст опирался на свою память, звуки и глубокие знания об игре: Mitchriz удерживает мировой рекорд по скорости прохождения Sekiro: Shadows Die Twice без бага, позволяющего герою плавать по воздуху.

Sekiro: Shadows Die Twice доступна на PC (Steam), PS4, Xbox One и в Google Stadia. Проекту не привыкать становиться объектом импровизированных испытаний не ищущих лёгких путей геймеров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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