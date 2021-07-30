Разработчик Ghost of Tsushima объяснил, почему обновление игры до версии для PS5 сделали платным

Творческий и художественный руководитель Sucker Punch Productions Джейсон Коннелл (Jason Connell) в интервью порталу Press Start объяснил, почему апгрейд Ghost of Tsushima до версии для PS5 оказался платным.

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Напомним, на новой консоли Sony выходит режиссёрское издание Ghost of Tsushima, и владельцам оригинальной игры на PS4 будет доступно обновление именно до этого комплекта — заплатить за него нужно 1429 рублей.

В состав Ghost of Tsushima: Director’s Cut на PS5, помимо игры, входит аддон «Остров Ики» и технические улучшения: синхронизация губ для японского дубляжа, поддержка 3D-звука, тактильной отдачи, адаптивных триггеров и 4K при 60 кадрах/с.

По словам Коннелла, Sucker Punch Productions не стала ограничиваться «банальным апгрейдом за счёт железа», а вплела усовершенствования в дополнение «Остров Ики» и получаемый от него опыт.

«[Технические улучшения и «Остров Ики»] действительно тесно связаны друг с другом. В этом и заключается причина, почему мы не смотрим на них раздельно. Мы правда хотели, чтобы они пели вместе», — объяснил Коннелл.

Что касается синхронизации губ с японской речью, то такая функция стала возможна лишь на PS5 благодаря мощности консоли: разработчики могут проигрывать заставочные ролики в реальном времени, а не рендерить их заново.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut поступит в продажу 20 августа текущего года для PS4 и PS5. Как выяснилось недавно, в режиссёрской версии появится возможность укрощать и гладить кошек, оленей и других животных.



