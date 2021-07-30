Разработчик Ghost of Tsushima объяснил, почему обновление игры до версии для PS5 сделали платным

Творческий и художественный руководитель Sucker Punch Productions Джейсон Коннелл (Jason Connell) в интервью порталу Press Start объяснил, почему апгрейд Ghost of Tsushima до версии для PS5 оказался платным.

Разработчик Ghost of Tsushima объяснил, почему обновление игры до версии для PS5 сделали платным

Источник изображений: PlayStation

Напомним, на новой консоли Sony выходит режиссёрское издание Ghost of Tsushima, и владельцам оригинальной игры на PS4 будет доступно обновление именно до этого комплекта — заплатить за него нужно 1429 рублей.

В состав Ghost of Tsushima: Director’s Cut на PS5, помимо игры, входит аддон «Остров Ики» и технические улучшения: синхронизация губ для японского дубляжа, поддержка 3D-звука, тактильной отдачи, адаптивных триггеров и 4K при 60 кадрах/с.

Разработчик Ghost of Tsushima объяснил, почему обновление игры до версии для PS5 сделали платным

По словам Коннелла, Sucker Punch Productions не стала ограничиваться «банальным апгрейдом за счёт железа», а вплела усовершенствования в дополнение «Остров Ики» и получаемый от него опыт.

«[Технические улучшения и «Остров Ики»] действительно тесно связаны друг с другом. В этом и заключается причина, почему мы не смотрим на них раздельно. Мы правда хотели, чтобы они пели вместе», — объяснил Коннелл.

Разработчик Ghost of Tsushima объяснил, почему обновление игры до версии для PS5 сделали платным

Что касается синхронизации губ с японской речью, то такая функция стала возможна лишь на PS5 благодаря мощности консоли: разработчики могут проигрывать заставочные ролики в реальном времени, а не рендерить их заново.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut поступит в продажу 20 августа текущего года для PS4 и PS5. Как выяснилось недавно, в режиссёрской версии появится возможность укрощать и гладить кошек, оленей и других животных.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Valve: Steam Deck справится с любой игрой и обеспечит минимум 30 кадров/сValve: Steam Deck справится с любой игрой и обеспечит минимум 30 кадров/с
Разработчики Jurassic World Evolution 2 показали новых динозавров и механикиРазработчики Jurassic World Evolution 2 показали новых динозавров и механики
Моддеры добавили в Red Dead Redemption 2 возможность покупать недвижимость
«Мне стыдно»: сооснователь Blizzard и идеолог World of Warcraft высказались по поводу обвинений в адрес компании«Мне стыдно»: сооснователь Blizzard и идеолог World of Warcraft высказались по поводу обвинений в адрес компании
Сотрудники Activision Blizzard массово поддержали иск о домогательствах и дискриминации женщин и раскритиковали позицию компанииСотрудники Activision Blizzard массово поддержали иск о домогательствах и дискриминации женщин и раскритиковали позицию компании
Блок рекламы


Похожие новости
Разработчики Guild Wars 2 уточнили сроки выхода расширения End of Dragons и объявили о старте предзаказовРазработчики Guild Wars 2 уточнили сроки выхода расширения End of Dragons и объявили о старте предзаказов
Разработчики Jurassic World Evolution 2 показали новых динозавров и механикиРазработчики Jurassic World Evolution 2 показали новых динозавров и механики
Утечка: бесплатные игры для подписчиков PS Plus в августеУтечка: бесплатные игры для подписчиков PS Plus в августе
Конференция разработчиков игр GDC 2022 пройдёт в традиционном оффлайн-форматеКонференция разработчиков игр GDC 2022 пройдёт в традиционном оффлайн-формате
Google вдвое уменьшит комиссию для разработчиков игр для Stadia. Правда, не для всехGoogle вдвое уменьшит комиссию для разработчиков игр для Stadia. Правда, не для всех
Приключенческий боевик GhostWire: Tokyo задержится до начала 2022 годаПриключенческий боевик GhostWire: Tokyo задержится до начала 2022 года
Разработчики Baldur’s Gate 3 поделились подробностями пятого крупного патча — он выйдет 13 июляРазработчики Baldur’s Gate 3 поделились подробностями пятого крупного патча — он выйдет 13 июля
Разработчики серии Metro трудятся над игрой по новой интеллектуальной собственностиРазработчики серии Metro трудятся над игрой по новой интеллектуальной собственности
EA опровергла слухи о добавлении рекламных роликов в их видеоигрыEA опровергла слухи о добавлении рекламных роликов в их видеоигры
В Epic Games Store началась раздача The Spectrum Retreat, на очереди — две игрыВ Epic Games Store началась раздача The Spectrum Retreat, на очереди — две игры
Последние новости
Подгружаем последние новости