К Outer Wilds действительно выпустят дополнение Echoes of the Eye, а Switch-версия выйдет позже обещанного

Издательство Annapurna Interactive и студия-разработчик Mobius Digital в рамках онлайн-презентации Annapurna Interactive Showcase анонсировали дополнение к Outer Wilds и уточнили сроки релиза игры на Nintendo Switch.

К Outer Wilds действительно выпустят дополнение Echoes of the Eye, а Switch-версия выйдет позже обещанного

Источник изображения: YouTube

Как и предполагала апрельская утечка, грядущее расширение получит название Echoes of the Eye. Аддон поступит в продажу 28 сентября текущего года для PC (Steam, Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

По словам творческого руководителя Outer Wilds Алекса Бичума (Alex Beachum), Echoes of the Eye станет первым и последним дополнением к научно-фантастическому приключению.

По сюжету Echoes of the Eye камелянская космическая программа обнаружила аномалию, не связанную ни с одним из разведанных мест солнечной системы: игрокам предстоит «озарить светом самые мрачные тайны Outer Wilds».

«Потянуть за эту ниточку, пуститься на поиски и разгадать величайший секрет солнечной системы? Или есть знания, которым лучше оставаться во мраке?» — задаются авторы вопросом на странице Echoes of the Eye в Steam.

Скриншоты Echoes of the Eye со страницы в Steam

К Outer Wilds действительно выпустят дополнение Echoes of the Eye, а Switch-версия выйдет позже обещанного
К Outer Wilds действительно выпустят дополнение Echoes of the Eye, а Switch-версия выйдет позже обещанного
К Outer Wilds действительно выпустят дополнение Echoes of the Eye, а Switch-версия выйдет позже обещанного
К Outer Wilds действительно выпустят дополнение Echoes of the Eye, а Switch-версия выйдет позже обещанного
К Outer Wilds действительно выпустят дополнение Echoes of the Eye, а Switch-версия выйдет позже обещанного

Что касается Switch, то Outer Wilds до гибридной консоли Nintendo доберётся не летом текущего года, как предполагалось с февраля, а в так называемый праздничный период (с октября по декабрь).

Outer Wilds вышла в мае 2019 года. Игрокам в роли новобранца программы космических исследований Outer Wilds Ventures предстоит найти ответы на загадки взрывающейся каждые 22 минуты солнечной системы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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