Ремастер хоррора Fatal Frame: Maiden of Black Water подоспеет к Хэллоуину

Koei Tecmo в своём официальном микроблоге анонсировала точную дату выхода ремастера хоррора Fatal Frame: Maiden of Black Water (Project Zero: Maiden of Black Water в Европе) и поделилась подробностями его изданий.

Источник изображений: Koei Tecmo

Напомним, улучшенная версия Fatal Frame: Maiden of Black Water была представлена в рамках июньского выпуска передачи Nintendo Direct и ожидалась к релизу до конца текущего года.

Как стало известно, в обозначенные сроки ремастер уложится: обновлённая Fatal Frame: Maiden of Black Water поступит в продажу 28 октября текущего года для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Что касается изданий улучшенной версии, то вдобавок к стандартному пользователи смогут приобрести расширенное: оно включает цифровой артбук и шесть вдохновлённых прошлыми частями костюмов для персонажей.

Предзаказы ремастера Fatal Frame: Maiden of Black Water пока не стартовали, но Koei Tecmo уже рассказала о бонусе — им выступит облик Юри из Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.

Облик из Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout достанется и тем, кто купит ремастер в течение двух недель с релиза

Помимо альтернативных костюмов, переиздание Fatal Frame: Maiden of Black Water предложит слегка подтянутую графику и фоторежим. И тот, и другой элементы продемонстрировали в прикреплённом выше трейлере.

Игрокам Fatal Frame: Maiden of Black Water в роли трёх разных персонажей предстоит раскрыть «ужасающую правду, что скрывается за чередой трагических смертей, произошедших в мрачном лесу» на горе Хиками.